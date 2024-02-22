به گزارش خبرنگار مهر، غفور حضوری شامگاه چهارشنبه در نشست استانی هفته تربیت اسلامی که با حضور اعضای کمیته استانی در اردبیل، برگزار شد، با ارج نهادن به هشتم اسفند سالروز «تأسیس نهاد امور تربیتی و آغاز هفته تربیت اسلامی»، یاد و خاطره بنیانگذاران این نهاد شهیدان رجایی و باهنر را گرامی داشت و با اشاره به شیوهنامه اجرایی هفته تربیت اسلامی، وظایف ستاد هماهنگی برنامهها در استان را تشریح کرد.
وی با اشاره به منویات حکیمانه مقام معظم رهبری نسبت به امور تربیتی و مبانی تعلیم و تربیت دینی، با تبیین برنامههای پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش، از لزوم هماهنگی در برنامهریزی و اجرای برنامههای تحولآفرین و اثربخش و زمینهسازی لازم برای ترسیم و تبیین جایگاه خطیر تربیت و امور تربیتی و بزرگداشت مطلوب و متفاوت این هفته سخن گفت.
معاون پرورشی و فرهنگی استان اردبیل پاسداشت این میراث ارزشمند و تقویت جایگاه آن به عنوان رکن مؤثر در تحقق بیانیه گام دوم انقلاب تاکید و با توجه به اینکه شیوهنامه هفته تربیتی اسلامی امسال با عنوان «یادواره شهیده امور تربیتی فائزه رحیمی» و شعار «تربیت مهدوی و نسل آرمانی» مزین شده است، اهم برنامههای هفته امور تربیتی را از هشت الی ۱۴ اسفندماه تکیه بر سه رویکرد تکریمی، ترویجی و توسعه و تجهیز فضاهای پرورشی عنوان کرد.
حضوری افزود: رویکرد ترویج شامل ایجاد زمینه برای جریانسازی مسائل تربیتی است که در این راستا، مشارکت اولیا در برنامههای پرورشی و تربیتی یکی از اهداف آن است.
قائم مقام رییس ستاد بزرگداشت هفته تربیت اسلامی استان اردبیل، ارسال شیوهنامه این مناسبت به نواحی و مناطق، اختصاص بخشی از خطبههای نماز جمعه شهرهای استان به این موضوع، طرح موضوع در شوراهای آموزش و پرورش، تجلیل از خانواده معظم شهدا و همکاران پیشکسوت امور تربیتی، اجرای مسابقات و جشنوارههای فرهنگی و ورزشی در مدارس و برگزاری یادواره شهدا با محوریت شهیدان رجایی و باهنر و شهیده فائزه رحیمی را از جمله این فعالیتها عنوان کرده و بر آمادگی عوامل تربیتی برای برگزاری مناسب برنامهها در سطح استان تاکید کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه اعضای کمیته اجرایی استان و نمایندگان نهادها و شرکای آموزش و پرورش در امر تعلیم و تربیت نظرات و پیشنهادهای خود را در راستای کیفیتبخشی و همگانی کردن برنامههای هفته تربیت اسلامی ارائه کردند.
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