به گزارش خبرنگار مهر، محمدطیب صحرایی بعد از ظهر چهارشنبه در آئین گازرسانی به ۷ روستای مرزی شهرستان پاوه، اظهار کرد: به طور ویژه از همه کسانی که برای گازرسانی، در دل کوه و مسیر صعب العبور، در سرما و گرما تلاش کردند که مردم هجیج از این نعمت بهره مند شوند تقدیر و تشکر دارم.

وی افزود: یکی از نعمت‌هایی که در این منطقه از آن بهره مند هستیم نعمت وجود حاج ماموستا قادری است که با همین صداقت و خیر خواهی ایشان مورد تأیید رهبر معظم انقلاب هستند.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه انقلاب و سربازان انقلاب مدام تلاش دارند که به مردم خدمت برسانند، تصریح کرد: عرصه قدرت نمایی ما خود مردم هستند که با حضور آنها در پای صندوقهای رأی، این را القا کند که این مسیر خدمتگزاری ما، طرفدار و همراه دارد.

وی گفت: همه این خیرات و خدمات بسیار به مردم، از سرچشمه انقلاب است.

استاندار کرمانشاه با اشاره به عدم توانایی پهلوی در ارائه خدمات به مردم، خاطرنشان کرد: امروز مهندسان و جوانان ما در فضا و در همه عرصه‌ها و در دل کوه قدرت نمایی می‌کند و این قدرت نمایی از توانایی خود جوانان ما است.

وی افزود: مهمتر از آب و برق و گاز، خود باوری است که مهندسان و توانمندان ما می‌گویند که ما می‌توانیم و این هم به برکت انقلاب است.