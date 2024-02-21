رقابت ۱۱۰۰ نفر از خانواده سپاه در مسابقات سراسری قرآن کریم

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام کاظم زنگنه در نشست خبری سیزدهمین مسابقات سراسری قرآن کریم ویژه خانواده سپاه پاسداران در مشهد ضمن تبریک ایام و اعیاد شعبانیه اظهار کرد: در بین نیروهای مسلح تنها سپاه پاسداران است که در حوزه خانواده معاونت دارد و رسالت سنگینی در این امر به دوش می‌کشد. خود واقفید که خانواده سنگ بنای جامعه است. تربیت یک جامعه از خانواده آغاز می‌شود. لذا مأموریت ما در این معاونت تعالی و صیانت از خانواده است.

معاون امور خانواده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادامه داد: امروز ما به خاطر سیزدهمین دوره مسابقات سراسری قرآن گرد هم آمدیم. آموزش‌های عمومی و تخصصی قرآن به صورت حضوری و غیرحضوری، تربیت مربی قرآن، شناسایی و اعتلای نخبگان قرآنی، برگزاری هیئت‌ها و محافل انس با قرآن کریم، آموزش قرآن برای فرزندان ۴ تا ۶ در دارالقرآن و همچنین برگزاری مسابقات قرآنی که سیزدهمین دوره آن به زودی آغاز خواهد شد، از جمله اقدامات صورت گرفته در حوزه قرآن کریم است.

وی با تاکید بر اینکه این مسابقات به معنای رقابت در امر قرآن نیست گفت: برگزاری مسابقات برای این است که افرادی به قله راه پیدا کنند و دیگران نیز به این واسطه وارد دشت وسیع قرآن بشوند. همه کسانی که در زمینه قرآن فعالیت می‌کنند و در این عرصه حضور دارند جزو برندگان هستند و به جایگاه معنوی خود رسیده‌اند.

زنگنه افزود: امسال مسابقات مقدماتی را در بین خانواده‌های تمام نیروهای سپاه پاسداران، از جمله بسیج، سپاه قدس، نیروی زمینی، هوایی و دریایی، سپاه‌های استان و رده‌های هم تراز برگزار کردیم. در این مرحله نزدیک به ۱۲ هزار نفر شرکت داشتند که از این تعداد، ۶ هزار و ۸۰۰ نفر به بخش نیمه نهایی راه یافتند. در بخش نهایی نیز ۱۱۰۰ نفر پذیرفته شدند. محل برگزاری مسابقات در مرکز آموزشی تخصصی بسیج امام رضا (ع) در مشهد است و اختتامیه مسابقات نیز روز ۹ اسفندماه در مجتمع آیه‌ها برگزار خواهد شد.

معاون امور خانواده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه شرکت کنندگان در مسابقه خانواده سپاه پاسداران هستند افزود: در این مسابقات همسران پاسدار و دختران و پسران پاسدار در دو بخش زیر ۱۶ سال و بالای ۱۶ سال به رقابت می‌پردازند. بخش حفظ قرآن در سه بخش ۱۰ جز، ۲۰ جز و حفظ کل، بخش تحقیق، ترتیل و مفاهیم سطح ۱ و سطح ۲ و بخش اذان ویژه پسران، حوزه‌ها و شاخه‌های مختلف مسابقات سراسری قرآن کریم است. در هر رشته ۳ نفر از همسران پاسدار، ۳ پسر و ۳ دختر پاسدار، به عنوان برگزیده مسابقات انتخاب می‌شوند. برای تقدیر از برگزیدگان جوایز مادی و معنوی در نظر گرفته می‌شود.

وی در پایان تاکید کرد: آنچه موجب شده تا جامعه ما در بعضی موارد دچار اتفاقات ناگوار و انحرافات شود، جدایی و فاصله‌ای است که میان ما و قرآن افتاده. باید با روش‌های مختلف به قرآن نزدیک شویم و این فاصله را از میان برداریم.