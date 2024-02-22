تامین امنیت جمهوری اسلامی در گرو حضور حداکثری مردم در انتخابات

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: انتخابات به عنوان یکی از مردمی‌ترین مؤلفه‌های جمهوری اسلامی ایران از آغاز پیروزی انقلاب تا کنون مورد توجه دوستان و دشمنان بوده است و همواره دشمنان را بر آن داشته تا با ناامید کردن ملت از نظام، مردم را از حق قانونی و اجتماعی و سیاسی خود یعنی حق تعیین سرنوشت دور نگاه دارد بنابراین دفتر خبرگزاری مهر در استان چهارمحال و بختیاری با بررسی اهمیت انتخابات در جمهوری اسلامی ایران و مشارکت مردم، میزگردی را برگزار کرده و به بررسی این مهم پرداخته است.

در این میزگرد تلاش شد از فعالان سیاسی و همچنین معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره‌کل تبلیغات اسلامی در رابطه با مشارکت حداکثری در انتخابات و معیارهای انتخاب فرد اصلح و تأثیر حضور مردم در انتخابات نظرخواهی شود.

اساس و قدرت نظام در مشارکت مردم در انتخابات است

بهروز مردانی نژاد در این میزگرد، با اشاره به اینکه اساس و پایه ساختار نظام جمهوری اسلامی مشارکت مردم است اظهار کرد: در طول تاریخ و در هیچ کجای کره خاکی جایی را پیدا نخواهید کرد که اساس نظامش را بر پایه مشارکت مردم گذاشته باشد و این مسئله به راحتی برای همه جهانیان قابل تحقیق است.

وی تصریح کرد: تمامی قوانین ما چه بالادستی و چه پایین دستی در مشارکت و حضور مردم تاکید دارند و اساس و قدرت نظام را در مشارکت مردم می‌بینند.

مردانی نژاد با تاکید بر اینکه تصمیم سازی ها با مردم است بیان داشت: انتخاب نظام و قانون اساسی به صورت غیر مستقیم و با واسطه گری شوراهای شهر و روستا و مجلس توسط مردم صورت می‌گیرد.

وی ادامه داد: قطعاً هرچقدر به حضور مردم در این تصمیم گیری ها ضریب بیشتری داده شود، مشروعیت و اقتدار جمهوری اسلامی و آن ساختارهای تصمیم سازی بیشتر خواهد بود.

مردانی نژاد با بیان اینکه یک رابطه مستقیم بین مشارکت، اقتدار و تصمیم شجاعانه وجود دارد گفت: وقتی یک رئیس جمهور با مشارکت مردم بر کرسی ریاست می‌نشیند قطعاً: در تصمیم گیری ها شجاعت بیشتری از خود به خرج می‌دهد، البته این مسئله در خصوص نمایندگان مجلس و همچنین شوراهای شهر و روستا نیز صدق می‌کند.

وی یادآور شد: حضور حداکثری مردم یک ضرورت برای تداوم، بقا و استمرار نظام است که در قانون اساسی نیز بر آن تاکید داشته است.

مردانی نژاد یادآور شد: تاکید مقام معظم رهبری و همه بزرگان و مراجع بر این است که حضور حداکثری باشد به خاطر همین روابط سالم و در عین حال مهمی است که به صورت دو طرفه وجود دارد و ما در رسیدن گام‌های نهایی که برای قله داریم، باید این قدم‌های مشارکتی استوار تر و پربار تر باشد.

مهم‌ترین مسئله‌ای که می‌توانیم از مفهوم انتخابات برداشت کنیم، بحث امنیت است

علیرضا اسماعیلی کارشناس مسائل سیاسی در ادامه این میزگرد و در پاسخ به سوال فوق، با اشاره به اهمیت مشارکت مردم یک کشور در انتخابات، اظهار کرد: نگاه به مقوله انتخابات در جمهوری اسلامی، صرفاً انتخاب افراد نیست، بلکه چند مفهوم فراتر از انتخاب شخص وجود دارد.

وی گفت: طبق گفته مقام معظم رهبری در جمهوری اسلامی اولویت اول در انتخابات مشارکت مردم و در مرحله بعد انتخاب یک شخص است، اولین و مهم‌ترین مسئله‌ای که می‌توانیم از مفهوم انتخابات برداشت کنیم، بحث امنیت است.

اسماعیلی با تاکید بر اینکه کشور ایران یک منطقه استراتژیک در خاورمیانه محسوب می‌شود، عنوان کرد: در ۴۵ سال گذشته این کشور را از چنگال بیگانگان و ابر قدرت‌ها حفظ کرده‌ایم و در تلاشند تا به این جغرافیا برگردند، همه این تحریم‌ها به این دلیل بوده که نظام جمهوری اسلامی حفظ شود.

این استاد دانشگاه بیان کرد: جمهوری اسلامی زمانی دچار ضعف می‌شود که پشتوانه مردمی نداشته باشد، دشمن از آمار مشارکت مردم متوجه می‌شود که آیا مردم هنوز پشتیبان این نظام هستند یا نه.

وی با بیان اینکه مشارکت پایین مردم در انتخابات موجب می‌شود تا دشمنان جمهوری اسلامی خیال باطل در سر داشته باشند و به فکر حمله به کشور ایران باشند، عنوان کرد: مشارکت در انتخابات امنیت کشور را تضمین می‌کند.

اسماعیلی اقتدار جمهوری اسلامی در جهان را یکی از دیگر مؤلفه‌های مشارکت بالای مردم در انتخابات عنوان و بیان کرد: در طول این ۴۵ سال شاهد یک اقتدار خوب در سطح منطقه و جهان هستیم، انقلاب اسلامی یک سند بالادستی نداشت و تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی شاهد تلفیق اسلامیت و جمهوریت نبودیم، به برکت مجاهدت‌ها و خون شهدا نوع نگاه جامعه بین‌المللی به ایران تغییر پیدا کرده است، اگر مشارکت در انتخابات پایین باشد، شاهد نگاه بالا به پایین دشمنان به کشور ایران خواهیم بود.

این کارشناس سیاسی با بیان اینکه نباید از حل مشکلات موجود در کشور غفلت کنیم، تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین دلایلی که مردم برای آمدن به پای صندوق رأی مردد هستند، بحث مشکلات اقتصادی و معیشتی است.

وی ادامه داد: بیش از یک هزار و ۸۰۰ تحریم برای آسیب به جمهوری اسلامی وضع شده و عمده مشکلات اقتصادی به‌علت تحریم بر می‌گردد، دشمن از سلاح تحریم استفاده می‌کند تا مردم را به نظام جمهوری اسلامی بدبین کند، اگر مردم در انتخابات شرکت نکنند، این تحریم‌ها تشدید می‌شود.

اسماعیلی با اشاره به اینکه برخی مشکلات کشور را ناشی از بودجه‌ریزی غلط می‌دانند، خاطرنشان کرد: بودجه توسط مجلس شورای اسلامی تصویب می‌شود، بنابراین برای حل این مشکل باید یک مجلس قوی شکل بگیرد، همچنین یک مجلس قوی می‌تواند ساختار اقتصادی معیوب را اصلاح کند.

این استاد دانشگاه افزود: مجلسی قوی است که پشتوانه مردمی بالایی داشته باشد، این مجلس می‌تواند بر عملکرد مدیران نیز نظارت داشته باشد، انقلاب اسلامی نیز پشتوانه مردمی دارد، هر اگر این پشتوانه قوی‌تر شود، می‌تواند در سطح بین‌المللی در احقاق حقوق خود گام‌های بلند بردارد.

ایجاد نگاه الهی موجب می‌شود کمیت و کیفیت مشارکت مردم در انتخابات افزایش پیدا کند

حجت‌الاسلام والمسلمین ابوالقاسم کاظمی معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره‌کل تبلیغات اسلامی در ادامه این میزگرد در پاسخ به سوال فوق با اشاره به مشارکت مردم در انتخاب‌ها و گزینش‌های مختلف کشور در چند سال اخیر، اظهار کرد: در مبانی نظام سیاسی همواره توجه جدی به مشروعیت می‌شود و نظامی که بعد از حاکمیت محدود معصومین (ع) بی نظیر بود ۴۵ سال پیش بود که با اراده و خواست مردم تحقق پیدا کرد.

معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره‌کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری افزود: جمهوری اسلامی ایران نظامی است که در ملکوت و اراده الهی همچنین در خواست و اراده مردم ریشه دارد و در حقیقت می‌توان گفت پر رنگ‌ترین تلاقی اراده الهی و اراده مردم در انقلاب اسلامی اتفاق افتاده است.

وی ادامه داد: بعد از ۱۲ فروردین که تقریباً ۱۰۰ درصد از مردم ایران به جمهوری اسلامی ایران رأی آری دادند امام راحل بیاناتی داشته و از یک اراده الهی سخن گفتند همچنین در ادامه فرمودند: "من به ملت بزرگ ایران که در طول تاریخ شاهنشاهی که با استکبار خود مردم را خفیف شمردند و بر آنان کردند آنچه کردند صمیمانه تبریک می‌گویم؛ خداوند تعالی بر ما منت نهاد و رژیم استکبار را با دست توانای خود که قدرت مستضعفین است درهم پیچید و ملت عظیم ما را پیشوای ملت‌های مستضعف قرار داد."

حجت‌الاسلام والمسلمین کاظمی عنوان کرد: آنچه از سخنان امام خمینی (ره) برمی‌آید این است که اراده الهی و دست خدا از آستین مستضعفین بیرون آمده و مردمی که تحت ستم استکبار بودند اراده کردند تا اراده الهی را محقق کنند که در این مسیر نیز موفق بودند.

معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره‌کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: امام خمینی (ره) در بخش دیگری از فرمایشات خود به این موضوع اشاره دارند که "من این امامت امت را تبریک عرض می‌کنم" و این یعنی ملت ایران با پیروزی انقلاب اسلامی به امات و پیشوایی در عالم رسیدند.

وی تصریح کرد: زمانی که قصد داریم یک نظام را با سایر نظام‌ها مقایسه کنیم باید تمامی خصوصیات آن‌ها را درنظر بگیریم، یکی از ویژگی‌های منحصربفرد نظام اسلامی تفاوت و تمایز در مبانی است چراکه سایر نظام‌ها به دنبال محقق کردن اراده الهی نیستند اما در نظام اسلامی تحقق اراده الهی موضوعیت دارد.

حجت‌الاسلام والمسلمین کاظمی با بیان اینکه امروز نیز ما باید به این موضوع توجه داشته باشیم که از چه راهی می‌توانیم اراده الهی را محقق کنیم، یادآور شد: رهبر معظم انقلاب اسلامی در بخش یاز بیانات خود فرمودند "ما احتیاج به دو نوع نگاه داریم اول نگاه به خود و دوم نیز نگاهی به دشمن" اینکه ما بدانیم.

معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره‌کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: زمانی که مردم بدانند در سایه نظام اسلامی به مدلی رسیده‌اند که در جهت تحقق و اجرای اراده الهی قدم برمی دارند نه تنها برای نظم، امنیت، اقتصاد، معیشت و… بلکه با یک نگاه قدسی و الهی وارد صحنه انتخابات می‌شوند.

وی افزود: ایجاد نگاه الهی موجب می‌شود کمیت و کیفیت مشارکت مردم در انتخابات افزایش پیدا کند بنابراین تمامی افرادی که دارای مخاطب و تریبون هستند باید برای تحقق این امر تلاش کنند.

صالحینی باید انتخاب و گزینش شوند که تصمیمات صالح نیز داشته باشد

مردانی نژاد در ادامه این میزگرد، اظهار کرد: فرد اصلح در تعاریف اسلامی معنای خاصی دارد اما انچه در اجرا مشاهده می‌کنیم صالح بودن در یک بحث ساده می‌توان گفت فردی که تقوا داشته باشد.

وی ادامه داد: در تقوا نیز مفاهیم مقسوطی وجود دارد، بزرگوارترین آدم‌ها باید عمل به تقوا داشته باشند، یک آدم بدون علم، عمل صالح، عدالت و … متقی نمی‌شود.

مردانی نژاد با تاکید بر اینکه نمی‌توانیم بعد از معصومین دنبال فرد صالح کامل بگردیم گفت: هستند افرادی که به ملاک‌های صالح بودن نزدیک باشند که قطعاً اگر چنین خصلتی وجود داشته باشد مردم نیز همان را انتخاب می‌کنند.

وی با بیان اینکه تشخیص فرد اصلح و صالح با خود مردم است و ما آگاهی می‌دهیم گفت: برای فرد اصلح باید یک ترازو و قائده ای وجود داشته باشد و آنچه در عموم رایج است معمولاً تقوا به علم و عدالت است و اینها را می‌شود در معرض قضاوت دید، آدم موجود پیچیده‌ای بوده و هر لحظه با لحظه قبلش متفاوت است.

مردانی نژاد تشریح کرد: انسان هر لحظه ممکن است تفاوت‌هایی داشته باشد تلاش بر این است که صالحینی باید انتخاب و گزینش شوند که تصمیمات صالح نیز داشته باشد و در راستای نظام جمهوری اسلامی و پاسداری از آن قدم بردارند چراکه این افراد باید در کرسی تصمیم گیری قرار گیرند و این نگاه بسیار جدی و واقع گرایانه است.

وی انتخاب فرد اصلح و صالح را بسیار مهم تلقی کرد و گفت: مردم باید همت کنند انتخابی صورت گیرد که مصلحین در رأس قرار گیرند و هنگامی که چنین فردی انتخاب شود معضلات را نیز می‌تواند به خوبی حل کند.

این نظام بر اساس مردم‌سالاری دینی تشکیل شده و استمرار دارد

اسماعیلی در ادامه این میزگرد با بیان اینکه نماینده اصلح در مجلس شورای اسلامی باید دارای چند ویژگی باشد، اظهار کرد: مردمی بودن شعار انقلاب اسلامی است، انقلاب اسلامی در مقابل مستکبران قرار گرفت و به نوعی انقلاب مستضعفان محسوب می‌شود، این نظام همچنین بر اساس مردم‌سالاری دینی تشکیل شده و استمرار دارد، مسئولی در این نظام می‌تواند فعالیت کند که مردمی باشد.

اسماعیلی بیان کرد: نماینده منتخب باید مردمی باشد، در زمان انتخابات باید دید چه کسانی برای فرد تبلیغ می‌کنند و در کنار او هستند، همچنین هزینه کردهای انتخابات باید شفاف باشد، نماینده انقلابی باید پایبند قانون باشد.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه نمایندگان مجلس انقلابی باید در قول و عمل خود صداقت داشته باشند، گفت: در کشور در مشکلاتی وجود دارد، تشخصیص اولویت توسط کاندید حائز اهمیت است، نماینده در استان باید مشکلات را به درستی بشناسد و صادقانه به مردم ارائه بدهد.

وی اضافه کرد: نماینده در عمل نیز باید صادق باشد و توانایی خود را در حل مشکلات صادقانه بیان کند، نماینده مجلس وظیفه انجام کار عمرانی ندارد، بلکه وظیفه او قانون‌گذاری است تا معضلات حل شود.

اسماعیلی با تاکید بر اینکه همه افرادی که از فیلتر شورای نگهبان عبور می‌کنند، دارای صلاحیت هستند، یادآور شد: اما تخصص فرد نیز مهم است، نیازمند افراد متخصص برای حل مشکلات و وضع قوانین خوب هستیم.

هر انتخابی که می‌شود تعدادی از پرده‌های جدید سیاسی و اجتماعی از مقابل چشمان مردم کنار می‌رود

حجت‌الاسلام والمسلمین کاظمی در ادامه این میزگرد و در پاسخ به سوال فوق ادامه داد: صلاحیت افراد باید متناسب با مسئولیتی که قصد دارند بپذیرند سنجیده شود درواقع نمی‌توان برای تعیین صلاحیت تمامی افراد در مسئولیت‌های متفاوت از برخی شاخص‌های یکسان استفاده کرد

. معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره‌کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: برای دریافت این موضوع که از بین نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان رهبری کدام یک اصلح است نمی‌توان از معیار کارهای اجرایی استفاده کرد.

وی اضافه کرد: اتفاق بسیار خوبی که در انتخابات به صورت فراگیر رخ می‌دهد افزایش و تعمیق بصیرت مردم است درواقع هر انتخابی که می‌شود تعدادی از پرده‌های جدید سیاسی و اجتماعی از مقابل چشمان مردم کنار می‌رود و به عمق بصیرت افراد افزوده می‌شود و همین موضوع به مرور زمان بر نوع تبلیغات نامزدهای انتخاباتی نیز اثرگذار است.

حجت‌الاسلام والمسلمین کاظمی تصریح کرد: اگر بخواهیم به صورت کلی برخی ملاک‌ها که برای فعالیت در تمامی مسئولیت‌ها لازم است عنوان کنیم می‌توانیم به شجاعت، فهم دقیق موقعیت، راهبردها و آرمان‌های نظام اسلامی، دوری از اشرافیت و تجمل‌گرایی، اجتناب از شعارهای عوام فریبانه، توجه به ارتقا فرهنگ، دانش و معنویت اشاره کرد.

معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره‌کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری یادآور شد: اگر فردی احساس کرد از توانایی لازم جهت انتخاب فرد اصلح در انتخابات برخوردار نیست می‌تواند در این زمینه از افراد عالم که توانایی شناسایی فرد اصلح را دارند مشورت و کمک بگیرد.

مشارکت در انتخابات امنیت کشور را رقم می‌زند

مردانی نژاد در ادامه این میزگرد، اظهار کرد: هرچقدر مشارکت مردم بیشتر باشد زمینه اقتدار و ایستایی و پویایی و استمرار نظام جمهوری اسلامی افزایش پیدا می‌کند.

وی با اشاره به اینکه مشارکت در انتخابات ضریب نفوذ را افزایش می‌دهد و برای دشمن نا امیدی و یاس را به دنبال دارد تصریح کرد: جمهوری اسلامی پیام عزت و برای کسانی که به دنبال زدن این نظام هستند ذلت و خواری را به دنبال دارد.

مردانی نژاد خاطر نشان کرد: جمهوری اسلامی از روزی که روی کار آمد دوستان و دشمنانی نیز داشته است، تمام مستضعفین دوستان جمهوری اسلامی بودند و هرکسی پیام رو زودتر دریافت کرد، دلبستگی‌هایش بیشتر شد و هرچقدر جلوتر رفتیم آنها به این نتیجه رسیدن که جمهوری اسلامی ایران تنها حامی مستضعفین هستند.

وی با تاکید بر اینکه ما در تاریخ ایران فرصتی بی نظیر چون استقرار نظام جمهوری اسلامی برایمان پیش آمده است اذعان داشت: حضور هرچه بیشتر در انتخابات موجبات دلگرمی دوستان ما در اطراف و سراسر جهان است.

مردانی نژاد یادآور شد: ما در فراز قله‌ای هستیم که آن‌هایی که پایین هستند متوجه این سربلندی می‌شوند شاید خود ما از درون این قضیه را آن طور که باید حس نمی‌کنیم.

وی با بیان اینکه عامه مردم پشت نظام هستند اذعان داشت: مردم در تمام صحنه‌ها حضور پررنگی داشته‌اند و هربار با حضور خود در این برنامه‌ها به دشمن اجازه دخالت در امور خود را ندادند و تمام معادلات آنها را برهم ریختند و تمام اینها یعنی آنها عظمت کار را درک کرده‌اند.

مردانی نژاد یادآور شد: هرگاه فتنه‌ای در این کشور رخ می‌داد بلافاصله مردم وارد میدان می‌شدند و خط قرمز بر تمامی نقشه‌های دشمنان می‌کشیدند و همین باعث می‌شد که خط خبری تمام رسانه‌های معاند تغییر کند و معاملات آنها بهم بریزد.

وی افزود: همه این موارد نشان می‌دهد که حضور مردم چقدر می‌تواند تأثیر گذار باشد که دشمن برای اینکه این اتفاق نیافتد تمام تلاش خود را به کار بسته است.

مردانی نژاد خاطر نشان کرد: رأی دادن یک حق قانونی است و اگر در انتخابات شرکت نکنیم در واقع از حق خودمان گذشته‌ایم و در سرنوشت خودمان هیچ نقشی نداشته باشیم.

وی در پایان گفت: کسانی که رأی می‌آورند نماینده مردم هستند پس باید پیگیر مسائل و مشکلات آنها باشند و اجازه ندهند که اعتماد مردم نسبت به آنها سلب شود، شعارهایی را ندهند که نتوانند به آن عمل کنند.

مشارکت بالا تأمین کننده و به رخ کشیدن این امنیت در دنیا است

این کارشناس سیاسی در ادامه این میزگرد در پاسخ به این سوال که پیام مشارکت بالا چیست؟ اظهار کرد: اولین پیام مشارکت بالا به دشمنان جمهوری اسلامی است که حربه‌های آن‌ها در فتنه، تحریم، جنگ شناختی و … بی اثر بوده است.

وی افزود: مشارکت بالا تأمین کننده و به رخ کشیدن این امنیت در دنیا است، فتنه‌ای سال ۱۴۰۱ طراحی شد، این فتنه تمام نشده است، مشارکت بالا دشمنان را از ادامه این فتنه ناامید خواهد کرد، مشارکت بالا این پیام را مخابره می‌کند که انقلاب اسلامی بعد ۴۵ سال هنوز پشتوانه مردمی را دارد.

اسماعیلی تصریح کرد: مقاومت تنها راه پیشرفت است، مشارکت بالا یک پیام برای مسئولان دارد، مشارکت تأیید تمامی رخدادها نیست، بلکه مردم بین عملکرد مسئولان و انقلاب اسلامی تفاوت قائل هستند و کم کاری عده‌ای را پای نظام نمی‌نویسند، بلکه باید مسئولان باید به شدت برای مردم کار کنید، زیرا مردم پای انقلاب ایستاده‌اند.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه مردم بین ناکارآمدی و کم کاری تفاوت قائل می‌شوند، گفت: انقلاب اسلامی کارآمدی خود را در عرصه‌های مختلف ثابت کرده است، اما مردم از کم‌کاری‌های رخ داده گلایه دارند.

وی توضیح داد: مشارکت در انتخابات تأیید آرمان‌های انقلاب اسلامی است، آرمان انقلاب اسلامی از منظومه فکری امام راحل و مقام معظم رهبری نشأت گرفته است.

اسماعیلی در پایان گفت: چشم منتظران موعود به امام عصر به امام و انقلاب اسلامی است، هر چه نظام جمهوری اسلامی قوی‌تر باشد، پیام حق به گوش جهانیان می‌رسد و زمینه ظهور فراهم خواهد شد.

انتخابات شب قدر انقلاب اسلامی است

کاظمی در ادامه این میزگرد در پاسخ به سوال فوق با اشاره به اینکه انتخابات شب قدر انقلاب اسلامی است، بیان کرد: در شب قدر سرنوشت یک ساله رقم می‌خورد در انتخابات نیز سرنوشت هشت ساله و چهار ساله کشور تعیین می‌شود بنابراین حداقل پیامد انتخابات اثرگذاری چهارساله بر کشور است.

حجت‌الاسلام والمسلمین کاظمی افزود: حضور پرشور و انتخاب فرد اصلح و شایسته برای حضور در مسئولیت‌های مهم قطعاً اثرات داخلی بسیاری به همراه خواهد داشت و بر اساس مفاهیم قرآنی و تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی می‌توان گفت حضور در هر سطح از انتخابات مجاهدت است چراکه این اقدام عصبانیت و ناامیدی دشمن را به دنبال دارد.

معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره‌کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: حضور حداکثری در انتخابات باعث خشم و غیض دشمنان جمهوری اسلامی خواهد شد همچنین موجب می‌شود دشمنان بدانند مردم حامی انقلاب اسلامی هستند.

وی با اشاره به انجام عملیات طوفان‌الاقصی که منجر به فروپاشی رژیم صهیونیستی شد، عنوان کرد: پس از جنایات هولناکی که توسط اسرائیل در فلسطین انجام شد بالغ‌بر ۱۱ میلیون نفر در جمهوری اسلامی ایران برای دفاع از این مردم مظلوم اعلام آمادگی کردند که این موضوع پیامی جدی برای اسرائیل به همراه داشت و به آن‌ها نشان داد حداقل ۱۱ میلیون نفر در ایران وجود دارد که برای حفظ اسلام از جان خود نیز می‌گذرند.

حجت‌الاسلام والمسلمین کاظمی اضافه کرد: مشارکت حداکثری در انتخابات منجر به شکل‌گیری وحدت و انسجام بیشتری در کشور خواهد شد چراکه مردم با وجود داشتن سلایق مختلف اما در یک جهت حرکت می‌کنند.

معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره‌کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: یکی از برداشت‌های مهمی که از مشارکت حداکثری مردم در انتخابات می‌شود این است که مردم از اراده لازم برای اداره کشور خود برخوردار هستند و برای خود نقش قائل هستند همچنین رأی خود را اثرگذار می‌دانند؛ همین موضوعات منجر به ایجاد امید و نشاط در کشور می‌شود. وی خاطرنشان کرد: حضور حداکثری مردم در انتخابات مسئولیت مسئولان را نیز افزایش می‌دهد در حقیقت زمانی که مسئولان ببینند مردم استوار پشتیبان نظام خود هستند به این موضوع پی می‌برند که حق کوتاهی ندارند