استاندار کرمانشاه با خانواده شهیدان رستمی دیدار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدطیب صحرایی شامگاه چهارشنب ه با حضور در منزل شهیدان رستمی از خانواده شهیدان حمیدرضا و غلامرضا رستمی تجلیل کرد.

در این دیدار و تجلیل امام جمعه پاوه، فرماندار و. جمعی از مسئولین استاندار کرمانشاه را همراهی می‌کردند.

در این دیدار استاندار کرمانشاه در سخنانی اظهار کرد: وظیفه خود می‌دانیم و نیاز داریم که از خانواده‌های محترم شهدا استفاده کنیم که شما وظیفه و آن کاری که حق و صلاح بوده است انجام داده اید.

صحرایی افزود: ان شاالله ما هم با دیدن شما با یادگیری از شما مسیر حق و امید به خدمت را طی کنیم.

استاندار کرمانشاه در این دیدار با اهدای لوح از مادر ۲ شهید حمیدرضا و غلامرضا رستمی تجلیل کرد.