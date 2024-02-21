  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲ اسفند ۱۴۰۲، ۲۳:۴۷

در پایان سفر یک روزه به پاوه؛

استاندار کرمانشاه با خانواده شهیدان رستمی دیدار کرد

استاندار کرمانشاه با خانواده شهیدان رستمی دیدار کرد

کرمانشاه- استاندار کرمانشاه در پایان سفر یک روزه به پاوه با خانواده شهیدان رستمی دیدار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدطیب صحرایی شامگاه چهارشنب ه با حضور در منزل شهیدان رستمی از خانواده شهیدان حمیدرضا و غلامرضا رستمی تجلیل کرد.

در این دیدار و تجلیل امام جمعه پاوه، فرماندار و. جمعی از مسئولین استاندار کرمانشاه را همراهی می‌کردند.

در این دیدار استاندار کرمانشاه در سخنانی اظهار کرد: وظیفه خود می‌دانیم و نیاز داریم که از خانواده‌های محترم شهدا استفاده کنیم که شما وظیفه و آن کاری که حق و صلاح بوده است انجام داده اید.

صحرایی افزود: ان شاالله ما هم با دیدن شما با یادگیری از شما مسیر حق و امید به خدمت را طی کنیم.

استاندار کرمانشاه در این دیدار با اهدای لوح از مادر ۲ شهید حمیدرضا و غلامرضا رستمی تجلیل کرد.

کد مطلب 6034446

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۲:۳۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۷
      0 0
      پاسخ
      خوب

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها