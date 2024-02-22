  1. استانها
  2. کرمان
۳ اسفند ۱۴۰۲، ۷:۳۹

امام جمعه کرمان:

روحانیون نشان دادند دین در صحنه عمل کارآمد است

روحانیون نشان دادند دین در صحنه عمل کارآمد است

کرمان_ امام جمعه کرمان گفت: روحانیون نشان داده اند دین در صحنه عمل کارآمد است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین علیدادی سلیمانی، شامگاه چهارشنبه درمراسم عمامه گزاری طلاب مدرسه علمیه حضرت ابوالفضل العباس قناتغستان ماهان افزود: درطول تاریخ طلاب شجاع، باتقوا و عالم در مقابل هجمه‌های معاندین ایستاده اند و در این راه روحانیون زیادی جان خود را برای برپایی یک حکومت دینی فدا کرده اند.

وی با بیان اینکه رسالت حوزه‌های علمیه بسیار خطیر و حساس است، اظهار داشت: روحانیون نشان داده اند دین در صحنه عمل کارآمد است.

وی افزود: دشمن همیشه بدنبال ناکارآمد جلوه دادن حوزه‌های علمیه و ایجاد جدایی بین مردم و روحانیون بوده است، اما تاکنون موفق به اهداف خود نشده اند.

وی افزود: حوزه‌های علمیه وظیفه تربیت کارشناسان دینی را دارند تا پاسخگوی سوالات و مسائل دینی مردم باشند.

کد مطلب 6034493

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها