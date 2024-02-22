روحانیون نشان دادند دین در صحنه عمل کارآمد است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین علیدادی سلیمانی، شامگاه چهارشنبه درمراسم عمامه گزاری طلاب مدرسه علمیه حضرت ابوالفضل العباس قناتغستان ماهان افزود: درطول تاریخ طلاب شجاع، باتقوا و عالم در مقابل هجمه‌های معاندین ایستاده اند و در این راه روحانیون زیادی جان خود را برای برپایی یک حکومت دینی فدا کرده اند.

وی با بیان اینکه رسالت حوزه‌های علمیه بسیار خطیر و حساس است، اظهار داشت: روحانیون نشان داده اند دین در صحنه عمل کارآمد است.

وی افزود: دشمن همیشه بدنبال ناکارآمد جلوه دادن حوزه‌های علمیه و ایجاد جدایی بین مردم و روحانیون بوده است، اما تاکنون موفق به اهداف خود نشده اند.

وی افزود: حوزه‌های علمیه وظیفه تربیت کارشناسان دینی را دارند تا پاسخگوی سوالات و مسائل دینی مردم باشند.