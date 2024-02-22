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۳ اسفند ۱۴۰۲، ۹:۳۹

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران:

۲۵۰۰ واحد فعال صنعتی در مازندران فعال است

۲۵۰۰ واحد فعال صنعتی در مازندران فعال است

ساری- معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران گفت: دو هزار و ۵۳۴ واحد فعال صنعتی در استان وجود دارد که می تواند مهیاساز سرمایه های جدید باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن خیریانپور صبح پنجشنبه در همایش فرصت‌های سرمایه گذاری با بیان اینکه در مازندران ظرفیت‌های بالقوه فراوانی داریم که نهفته است و می‌تواند فعلیت پیدا کند، گفت: نعمت‌های فراوانی در جنگل، دریا و دشت‌های حاصلخیز مازندران داریم که به صراحت می‌توان گفت حاصلخیزی خاک‌های استان مناسب انواع تولیدات کشاورزی بوده و دارای تنوع زیادی است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران ادامه داد: صنعت یکی از ظرفیت‌هایی است که می‌تواند مهیاکننده سرمایه‌گذاری بیشتر در استان باشد که این امر برای بخش‌های کشاورزی، خدمات و گردشگری کمک کننده است و به رونق این بخش‌ها کمک می‌کند.

وی بیان داشت: مازندران ظرفیت‌های متعددی در حوزه صنایع غذایی، لبنی و صنایعی که مکمل بخش کشاورزی باشد دارد و همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری در راستای توسعه این صنایع و جذب سرمایه‌گذار برگزار شده است.

خیریانپور گفت: مازندران چهارمین رتبه قطعه سازی خودرو را در کشور به خود اختصاص داده است.

وی تصریح کرد: دو هزار و ۵۳۳ واحد فعال در حوزه صنعت در مازندران داریم که می‌تواند به ۳ برابر مهیا ساز سرمایه‌های جدید باشد و می‌طلبد افرادی که به دنبال سرمایه گذاری هستند در مازندران اقدام به سرمایه‌گذاری کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران گفت: با نگاه به فرآوری و زنجیره‌های ارزش می‌توانیم در حوزه معادن سرمایه گذاری‌های جدیدی را تعریف کنیم.

وی افزود: مازندران در امنیت غذایی نقش مهمی را در بین ۳۱ استان کشور به خود اختصاص داده و سالانه ۷ و نیم میلیون تن بهترین محصولات کشاورزی در این استان تولید می‌شود.

کد مطلب 6034554

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