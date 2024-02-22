علی عظیمی زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای شناسایی و معرفی جوانان برتر گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ سال و با هدف زمینه‌سازی برای توسعه ارزش‌های متعالی، روحیه فداکاری، ایثار و خلاقیت و ایجاد شور و نشاط اجتماعی جشنواره جوان برتر ایران زمین، به مناسبت سالروز ولادت حضرت علی اکبر (ع) با حضور مسؤولان کشوری و استانی از جوانان برتر استان مرکزی تجلیل می‌شود.

سرپرست معاون فرهنگی و جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان مرکزی تصریح کرد: انتخاب جوانان برتر در چهار محور فرهنگی، علمی، اجتماعی و اقتصادی است که در این زمینه به نفرات اول تا سوم جوایز و تندیس جشنواره اهدا خواهد شد.

عظیمی زاده گفت: مهمترین اهداف این جشنواره زمینه‌سازی برای افزایش خلاقیت و تقویت خودباوری در نسل جوان است.