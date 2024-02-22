رتبه های دانش آموزان کرمانی در کنکور ۱۰۰ درصد افزایش یافته است

به گزارش خبرنگارمهر، رضارضایی، صبح پنجشنبه در آئین تجلیل از دانش آموزان برتر علمی آموزش و پرورش ناحیه یک کرمان با اشاره به کسب رتبه اول کشوری آموزش و پرورش استان در شاخص‌های اختصاصی گفت: کسب ۶ رتبه تک رقمی توسط دانش آموزان استان در کنکور سراسری ۱۴۰۲ موفقیتی بی نظیر در تاریخ آموزش و پرورش استان کرمان است.

وی با بیان اینکه دولت سیزدهم توجه ویژه ای به آموزش و پرورش دارد گفت: ایران اسلامی در دو سال اخیر به کارگاه مدرسه سازی تبدیل شده و این درحالی است که در استان کرمان بیش از ۳۰۰ مدرسه به بهره برداری رسیده و عملیات احداث ۱۰۳ مدرسه هم آغاز شده است.

وی با اشاره به بهره برداری از مدرسه شهدای دانش آموز ۱۳ دیماه حادثه تروریستی گلزار شهدای کرمان در مراسم چهلمین روز شهادت این دانش آموزان گفت: بیش از ۵۵ درصد از روند ساخت این مدرسه در طی ۴۰ روز تکمیل شد که این هم نشان می‌دهد خواستن توانستن است.

رضا رضایی، با بیان اینکه مردم شریف کرمان قهرمان پرور هستند افزود: عطا احمدی سردار مدرسه سازی است که با ساخت بیش از ۲۶۰ مدرسه برای همیشه تاریخ ماندگار خواهد بود.

وی از شهید قاسم سلیمانی به عنوان یک انسان تمام ساحتی نام برد و افزود: شهید سلیمانی تکرار شدنی است و باید در راستای تربیت نسلی متعهد و در تراز جمهوری اسلامی ایران تلاش کنیم.