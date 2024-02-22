اولین اقدام عملی منتظر واقعی پایبندی به احکام دین است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سید محمد سعیدی در دیدار وحید اسکندری مدیر سازمان حج و زیارت استان قم که روز گذشته در سالن محراب حرم مطهر بانوی کرامت انجام شد، با تبریک میلاد حضرت علی‌اکبر (ع) و تبریک پیشاپیش میلاد حضرت ولی‌عصر (عج) اظهار کرد: مسجدالحرام به لحاظ اهمیتی که دارد اولین نقطه‌ای که حضرت ولی‌عصر (عج) اعلام ظهور می‌کنند در کنار خانه کعبه است و قیام ایشان از آنجا شروع می‌شود.

وی با بیان اینکه بعضی نعمت‌ها مانند قرآن را خداوند عنایت کرده و حفظ آن را هم بر عهده گرفته است، افزود: برخی از نعمت‌های خداوند این‌طور است که خداوند عطا کرده؛ ولی حفظش را به عهده مردم گذاشته است؛ مانند کعبه که از بهترین مکان‌ها بر روی زمین است و خداوند به‌وسیله حضرت ابراهیم (ع) ایجاد کرد؛ ولی حفظش را بر عهده مردم گذاشته است.

تولیت حرم مطهر بانوی کرامت با بیان اینکه کعبه برای همه مردم بنا شده و اختصاصی به مؤمنان و مسلمانان ندارد، گفت: همان‌طور که حضرت ابراهیم (ع) این خانه را مرکز توحید قرار دادند قیام امام‌زمان (عج) نیز که برای معرفی دین و توحید است از این مسجد شروع می‌شود.

وی با بیان اینکه همه ما منتظر ظهور هستیم، خاطرنشان کرد: باید انتظار خود را در عمل هم ثابت کنیم و اولین اقدام عملی یک منتظر واقعی این است که به احکام دین عمل کند و پایبند به همه دستورات خداوند باشد.

آیت‌الله سعیدی با تأکید بر اینکه به برکت نظام اسلامی تعداد حاجیان واقعی زیاد شده است، گفت: بهترین حج حجی است که با معرفت انجام شود و نتیجه‌اش پایبندی به احکام دین باشد؛ زیرا خیلی‌ها دور خانه خدا می‌چرخند؛ ولی افرادی که این طواف و مناسک را به خاطر خدا به جا آورند و بعد از آن هم پایبند به دستورات خداوند باشند کم هستند.

وی تأکید کرد: جمهوری اسلامی به دنبال برگزاری حج ابراهیمی است و سازمان حج و زیارت تمام سختی‌ها را در این مسیر به دوش می‌کشد و مخلصانه برای رضای خدا کار می‌کند و بنده به سهم خودم از این دستگاه شریف تشکر می‌کنم.

در ابتدای این دیدار وحید اسکندری مدیر سازمان حج و زیارت استان قم با اشاره به اینکه حج و زیارت در تمام طول سال درگیر زیارت اربعین است و خدماتی را قبل، حین و بعد از ایام اربعین به زائران ارائه می‌دهد، گفت: به غیر از ایام اربعین هم سازمان حج و زیارت مسئولیت اعزام زائران به عتبات عالیات را انجام می‌دهد و سال گذشته حدود ۲۰ هزار نفر و امسال تا کنون بیش از ۲۴ هزار نفر را از طریق دفاتر زیارتی به عتبات عالیات اعزام کرده است.

وی با بیان اینکه برای حج تمتع هم سال گذشته ۲ هزار و ۴۷۷ نفر از استان قم اعزام شدند و امسال هم به همین میزان اعزام خواهیم داشت افزود: در خصوص حج عمره هم ثبت‌نام انجام شد، ولی به نتیجه نهایی نرسید و سازمان حج وجوه واریزی مردم را به حسابشان برگرداند.

مدیر سازمان حج و زیارت استان قم ادامه داد: سازمان حج و زیارت به دنبال این است که در صورت امکان و برداشته شدن موانع از سوی عربستان در ماه مبارک رمضان و شوال و بعد از آن تا پایان سال زائران بیت‌الله الحرام را برای انجام حج تمتع اعزام کند.