به گزارش خبرنگار مهر، عباس عابدی مخترع گوشی پزشکی آموزشی ۴ نفره ظهر پنجشنبه در حاشیه کنگره ملی نوآوری‌ها در اورژانس پیش بیمارستانی گفت: این وسیله به منظور استفاده اساتید و مربیان علوم پزشکی در جهت کمک به دانشجویان در یادگیری انواع صداهای طبیعی و غیر طبیعی بدن انسان طراحی و ساخته شده است.

وی افزود: یکی از مشکلات شایع در بحث آموزش صداهای طبیعی و غیرطبیعی به دانشجویان علوم پزشکی این است که گوشی‌های طبی موجود، قابلیت استفاده یک کاربر را دارد و زمانیکه دانشجو در حال سمع صدا می‌باشد از طرف مربی قابل بررسی و نظارت نیست.

این مخترع اصفهانی یکی از ویژگی‌های محصولش را امکان آموزش و ارزیابی به صورت همزمان عنوان کرد و افزود: این گوشی پزشکی به نحوی طراحی شده که تا ۴ کاربر می‌توانند به صورت همزمان به صداهای قلبی، ریوی و … گوش دهند.

به گفته عابدی، در این دستگاه از تقویت کننده الکترونیکی صدا استفاده نشده و صدا را بدون هیچ تغییری به همان شکل ارائه می‌دهد.

اختراع این کارشناس اورژانس ۱۱۵ اصفهان در اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی به شماره‌ی ۳۲۸۵۵ به ثبت رسیده است.