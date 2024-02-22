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۳ اسفند ۱۴۰۲، ۱۲:۱۳

در سفر به یزد انجام شد؛

بازدید وزیر علوم از نمایشگاه دستاوردهای دانشجویان کشور در یزد

بازدید وزیر علوم از نمایشگاه دستاوردهای دانشجویان کشور در یزد

یزد- وزیر علوم در سفر یک روزه به استان یزد از نمایشگاه دستاوردها و توانمندی‌های کانون‌های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی دانشگاه‌های سراسر کشور در دانشگاه یزد بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی زلفی‌گل پیش از ظهر پنجشنبه به همراه با مهران فاطمی استاندار یزد و جمعی از مسوولان دانشگاه یزد ضمن بازدید از دستاوردها و توانمندی‌های دانشجویی با دانشجویان به گفتگو پرداختند.

این نمایشگاه از اول اسفند در قالب ۷۰ غرقه در سالن امام علی(ع) دانشگاه یزد دایر شده و مراسم اختتامیه آن بعداز ظهر امروز با حضور وزیر علوم برگزار می شود.

سفر وزیر علوم به یزد در دانشگاه یزد با بازدید از نمایشگاه و شرکت در شورای دانشگاه‌های استان ادامه دارد و زلفی گل در ادامه برای افتتاح چند طرح به شهرستان مهریز سفر می کند.

کد مطلب 6034672

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