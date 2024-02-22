بهترین هتل های نزدیک دروازه قرآن شیراز

به گزارش بازرگانی مهر دروازه قرآن شیراز یکی از جاذبه‌های تاریخی شیراز محسوب می‎‌شود که یادگاری از دوران عضدالدوله دیلمی است و در سال ۱۳۷۵ به ثبت آثار ملی رسیده است. در نزدیکی دروازه قرآن چندین هتل لوکس و مجهز وجود دارد که اقامت را برای گردشگران راحت کرده است. از بهترین هتل‌های شیراز اطراف دروازه قرآن می‌توان به هتل بزرگ و هتل پرسپولیس شیراز اشاره کرد که موقعیت مکانی و امکانات رفاهی و تفریحی مناسبی دارند.

دروازه قرآن در بخش شمالی شیراز در بلور امام رضا (ع)، بین میدان قرآن و نعمت الله صادقی قرار دارد. از نزدیک‌ترین هتل‌های شیراز به دروازه قرآن که دارای امکانات مناسبی برای گردشگران هستند، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

نام هتل آدرس هتل فاصله تا دروازه قرآن هتل بزرگ استان فارس، شیراز، دروازه قرآن واقع در محل هتل رویال خیابان قرآن، بالاتر میدان ابوالکلام، کوچه ۱۵ ۸۵۵ متر هتل اطلس میدان اطلس، جنب بانک ملت به سمت چهاراه حافظیه ۱.۴۹ کیلومتر هتل پرسپولیس حد فاصل چهارراه حافظ به میدان قائم ۲.۰۶ کیلومتر هتل پارک سعدی چهارراه حافظیه، خیابان حافظ، روبه‌روی باغ جهان‌نما ۲.۴۱ کیلومتر هتل ارگ خیابان تختی، بالاتر از چهارراه راهنمایی ۲.۵۰ کیلومتر هتل زندیه خیابان هجرت، پشت ارگ کریم خان زند ۲.۵۹ کیلومتر

هتل بزرگ شیراز

هتل بزرگ شیراز از هتل‌های ۵ ستاره و لوکس شیراز محسوب می‌شود که فاصله یک دقیقه‌ای با دروازه قرآن قرار دارد. موقعیت مکانی مناسب این هتل باعث شده، گردشگران بسیاری برای اقامت خود این هتل را انتخاب کنند. هتل شیراز در سال ۱۳۹۲ با ۱۳ طبقه و ۱۵۸ واحد اقامتی فعالیت خود را در هماسیگی دروازه قرآن آغاز کرد که ظرفیت حدود ۳۵۰ نفر را دارد. در این هتل بزرگ‌ترین و معروف‌ترین رستوران گردان ایران با ظاهری کشتی مانند قرار دارد. از دیگر امکانات این هتل می‌توان به سالن زیبایی بانوان، سالن همایش، کافی‌شاپ، پیرایش آقایان، پارکینگ و فروشکاه‌های تجاری اشاره کرد.

از امکانات تفریحی این هتل می‌توان به مجموعه ورزشی بانوان و آقایان اشاره کرد. در بخش آقایان تجهیزاتی همانند استخر، اتاق‌های مخصوص ماساژ، حوضچه آب سرد، سونای خشک با بخار و سالن بدنسازی وجود دارد. در بخش بانوان امکاناتی همانند استخر، اتاق‌های ماساژ و سالن ورزشی وجود دارد. در این هتل سه رستوران مجهز وجود دارد که شامل رستوران ایرانی، ایتالیایی و دریایی می‌شود. رستوران دریایی در طبقه ششم، رستوران ایتالیایی در طبقه چهارم و رستوران ایرانی در طبقه ۱۳ مجموعه قرار دارد.

واحدهای اقامتی هتل بزرگ شامل اتاق‌های دو تخته توئین، اتاق دوبل و سوئیت می‌شوند که قیمت هرکدام از آن‌ها با همدیگر متفاوت هستند. قیمت رزرو هتل بزرگ شیراز از ۳.۱۲۰.۰۰۰ هزار تومان شروع می‌شود. امکاناتی که در واحدهای اقامتی در اختیار مسافرین قرار می‌گیرند شامل صندوق امانات، لوازم بهداشتی، چای ساز، تلویزیون، اینترنت رایگان و… می‌شود. از مکان‌های گردشگری شیراز در نزدیکی هتل بزرگ قرار دارند، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

باغ جهان‌نما: ۲.۱ کیلومتر

آرامگاه حافظ: ۲.۳ کیلومتر

ارگ کریم خانی : ۳.۲ کیلومتر

: ۳.۲ کیلومتر حرم مطهر شاه‌چراغ: ۴.۳ کیلومتر

باغ ارم: ۵.۱ کیلومتر

هتل پرسپولیس شیراز

یکی‌دیگر از هتل‌های لوکس و پنج ستاره شهر شیراز مربوط به هتل پرسپولیس می‌شود. هتل پرسپولیس شیراز فعالیت خود را در سال ۱۳۸۱ در ساختمانی با ۷ طبقه و ۱۰۴ واحد اقامتی آغاز کرده است. در واحدهای اقامتی هتل پرسپولیس امکاناتی چون تلویزیون هوشمند، سرویس مبلمان، حمام اختصاصی، سرویس بهداشتی و… در اختیار مسافرین قرار می‌گیرد. قیمت هر شب اقامت در هتل پرسپولیس در بهمن ماه سال ۱۴۰۲ از ۱.۴۷۰.۰۰۰ آغاز می‌شود. توجه داشته باشید این بازه قیمتی ممکن است در ایام پیک هتل افزایش پیدا کند. یکی‌دیگر از مزایای هتل پرسپولیس داشتن رستوران است که وعده صبحانه به صورت بوفه و رایگان در اختیار مسافرین قرار می‌گیرد.

مدیریت هتل پرسپولیس برای رفاه حال مسافرین خود از امکانات تفریحی و رفاهی دیگری چون استخر، سونا، جکوزی، سالن بدنسازی و… برخوردار است. برای دریافت اتاق در هتل پرسپولیس باید قبل از ساعت ۱۴:۰۰ مراجعه کنید و اتاق خود را قبل از ساعت ۱۲:۰۰ تخلیه کنید. از امکانات عمومی این مجموعه می‌توان نظافت روزانه، ترانسفر فرودگاهی، پارکینگ رایگان، اینترنت پرسرعت رایگان، خشکشویی، آسانسور، صندوق امانات، پرنسل مجرب و… اشاره کرد.

از اماکن نزدیک به هتل پرسپولیس که می‌توانید از آن‌ها بازدید کنید، عبارتند از:

ارگ کریم خان زند: ۲ کیلومتر ۷۵ متر

بازار وکیل: ۳ کیلومتر

آرامگاه سعدی: ۵ کیلومتر و ۸۱ متر

آرامگاه حافظ: ۵۵۹ متر

مسجد وکیل: ۲ کیلومتر و ۸۴۳ متر

نمایی از ورودی هتل پرسپولیس شیراز

هتل زندیه

هتل پنج ستاره زندیه با ساختمانی ۶ طبقه و ۷۲ واحد اقامتی فعالیت خود را در سال ۱۳۹۴ آغاز کرد. از امکانات ویژه این هتل می‌توان به رستوران با ظرفیت ۸۰ نفر، پارکینگ با ظرفیت ۸۰ خودرو، اینترنت نامحدود، مجموعه آبی، کافی‌شاپ و… اشاره کرد. وضعیت دید اتاق‌های هتل به سمت خیابان، محوطه هتل و کوهستان است. اتاق‌های این مجموعه شامل سوئیت، اتاق دو تخته دبل، دو تخته توئین، یک تخته، سوئیت لوکس یک خوابه، سوئیت هانی مون، سوئیت بیزینس می‌شوند. هتل زندیه به‌دلیل موقعیت مکانی که دارد به جاذبه‌های گردشگری زیر نزدیک است. هزینه اقامت در این هتل از شبی ۲.۲۵۰.۰۰۰ تومان شروع می‌شود.

ارگ کریم‌خان: ۴۲۶ متر

مسجد وکیل: ۸۵۸ متر

حمام وکیل: ۹۶۸ متر

هتل اطلس

یکی از هتل‌های مناسب شیراز با سه ستاره مربوط به هتل اطلس می‌شود. این هتل با سه طبقه و ۵۳ واحد اقامتی فعالیت خود را در سال ۱۳۶۸ آغاز کرد، ولی در سال ۱۳۹۵ مورد بازسازی قرار گرفت. هتل اطلس به امکان دروازه قرآن، مسجد نصیرالملک، موزه هفت تنان، حافظیه، سعدیه نزدیک است. اتاق‌های این هتل از یک تخته تا چهارتخته متفاوت هستند. از امکانات ویژه این هتل می‌توان به رستوران با ظرفیت ۲۰۰ نفر، اینترنت رایگان، کافی‌شاپ و… اشاره کرد. هزینه هرشب اقامت در این هتل از ۹۰۰ هزار تومان شروع می‌شود.

هتل ارگ

هتل سه ستاره ارگ شیراز فعالیت خود را با ساختمانی ۳ طبقه و ۶۴ واحد اقامتی فعالیت خود را سال ۱۳۷۰ آغاز کرد؛ اما در سال ۱۳۹۴ مورد بازسازی قرار گرفت. اتاق‌های این هتل به دو صورت دبل و توئین با یک خوابه تا چهار خوابه در اختیار مشتریان قرار می‌گیرد. هزینه هرشب اقامت در این هتل از ۲ میلیون تومان شروع می‌شود. از امکانات ویژه این هتل می‌توان به اینترنت رایگان، پارکینگ، رستوران با ظرفیت ۲۰۰ نفر، کافی‌شاپ و… اشاره کرد. از مکان‌های نزدیک به هتل می‌توان به بازار وکیل، باغ ارم، شاه چراغ، ارگ کریم خان، تخت جمشید، نارنجستان قوام، حافظیه، سعدیه و… اشاره کرد.

سخن پایانی

شیراز از شهرهای تاریخی و گردشگری ایران است که ده‌ها جاذبه گردشگری دارد. یکی از محبوب‌ترین جاذبه‌های تاریخی شیراز که به عنوان نماد این شهر محسوب می‌شود؛ مربوط به دروازه قرآن است. در حوالی این آثار تاریخی هتل‌های بسیاری برای اقامت گردشگران وجود دارد که از محبوب‌ترین و مجهزترین آن‌ها می‌توان به هتل بزرگ شیراز و هتل پرسپولیس اشاره کرد.

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