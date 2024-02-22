رتبه اول اردبیل در جشنواره قرآنی «باران وحی»

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا حسین‌نژاد ظهر پنجشنبه در آیین اختتامیه اولین مرحله استانی جشنواره قرآنی «باران وحی» و تجلیل از منتخبان در مصلی اردبیل، اظهار کرد: کمیته امداد در کنار رویکرد حمایتی از خانواده‌های تحت پوشش و رفع نیازمندی معیشتی و اقتصادی آنها تقویت فعالیت‌های فرهنگی و توانمندسازی فکری را هدف‌گذاری کرده است.

وی تصریح کرد: ۸۹ هزار نفر در استان اردبیل از خدمات متنوع کمیته امداد بهره‌مند هستند که در طول سال سعی می‌کنیم در مناسبت‌های ملی و مذهبی به توسعه و گسترش برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی کمک کنیم.

مدیرکل کمیته امداد استان اردبیل گفت: مسابقات قرآنی کمیته امداد در ۲ بخش کارکنان و جامعه هدف برگزار می‌شود که برای کارکنان و پرسنل دوره‌های آموزشی صحیح خوانی قرآن و محافل انس با قرآن به همراه تلاوت، ترتیل و حفظ قرآن برگزار شده تا علاقه‌مندان بتوانند از فضای معنوی و قرآنی بهره ببرند.

حسین‌نژاد افزود: سه دوره ختم قرآن برای همکاران کمیته امداد برگزار شده تا از کتاب وحی الهی به عنوان سند راهگشای زندگی بهره و لذت کافی را ببرند.

وی به برگزاری برنامه‌های آموزشی مختلف در ۱۵ رشته فرهنگی و قرآنی با محوریت کانون‌های ثابت و سیار اشاره کرد و ادامه داد: سه کانون فرهنگی کمیته امداد در اردبیل، مشگین‌شهر، بیله‌سوار و کانون‌های موقت در ایام تابستان به جامعه هدف ارائه خدمات می‌کند.

حسین‌نژاد در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: در ۱۵ رشته فرهنگی، قرآنی و هنری برنامه‌های متنوعی به همت همکاران کمیته امداد برگزار می‌شود که امسال بیش از سه هزار و ۸۱۶ نفر از مددجویان از این کلاس‌های آموزشی بهره‌مند شدند.

وی اضافه کرد: ۶ سال است که جشنواره قرآنی «باران وحی» با هدف شناسایی استعدادهای قرآنی با همت کمیته امداد و با موضوعات مختلف برگزار می‌شود که در سه دوره اخیر استان اردبیل توانسته رتبه برتر کشوری را در این جشنواره به دست آورد.

حسین‌نژاد بیان کرد: سال گذشته ۹۰۰ نفر در این رقابت حضور داشتند که ۷۵ نفر به مرحله استانی راه یافته و از این تعداد ۱۵ نفر منتخب کشوری معرفی شدند.

وی در ادامه سخنان خود یادآور شد: امسال تعداد شرکت‌کنندگان در جشنواره باران وحی یک‌هزار و ۸۱۴ نفر بودند که ۲۹۱ نفر از آنها حائز رتبه استانی شده و در ۱۵ رشته در شهرها و مناطق مختلف استان مورد تجلیل و تکریم قرار گرفتند.

حسین‌نژاد تصریح کرد: امیدواریم از بین ۱۹۴ منتخب استانی راه‌یافتگان به مرحله کشوری بتوانند حائز رتبه برتر شده تا برای چهارمین سال متوالی بتوانیم در جشنواره قرآنی باران وحی در جایگاه ممتاز قرار گیریم.

مدیرکل کمیته امداد استان اردبیل گفت: کمیته امداد به وجود قاریان، حافظان و فعالان قرآنی افتخار می‌کند چرا که وجود آنها برکت و معنویت را برای این مجموعه به همراه آورده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم برنامه‌های متنوع قرآنی، سرودخوانی، شعرخوانی برگزار و از منتخبان اردبیل در جشنواره باران وحی با اهدای لوح سپاس و هدایایی تجلیل شد.