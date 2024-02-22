به گزارش خبرگزاری مهر، وجیهه محمدی فلاح از آغاز ثبت ثبت نام اولین آزمون استخدامی اختصاصی برای جذب افراد دارای معلولیت تحت پوشش بهزیستی در دستگاه‌های اجرایی خبر داد و گفت: مهلت ثبت نام در این آزمون تا نهم اسفند ماه ۱۴۰۲ است.

وی افزود: طبق برنامه ریزی های انجام شده از طریق این آزمون ۴ هزار و ۳۲۶ نفر از افراد دارای معلولیت تحت پوشش در سراسر کشور در ۴۵ دستگاه اجرایی جذب می‌شوند. مددجویان دارای کارت معلولیت از بهزیستی می‌توانند جهت تصدی ۹۰ شغل احراز شده در دستگاه‌های اجرایی با یکدیگر رقابت کنند.

مدیرکل بهزیستی استان البرز با اشاره به برگزاری این آزمون در ۲۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۳ و اعلام نتایج آن در ۳۰ خرداد ماه بیان کرد: متقاضیان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به سایت مرکز آزمون جهاد دانشگاهی به نشانی hrtc.ir مراجعه و دفترچه مربوطه را دریافت کنند.

محمدی فلاح خاطرنشان کرد: سهمیه استخدامی استان البرز در آزمون استخدامی افراد دارای معلولیت برای ۸۸ نفر در پنج شهرستان کرج، فردیس، ساوجبلاغ، نظرآباد، چهارباغ است.

شایان ذکر است ادارات بهزیستی، آموزش و پرورش، فنی و حرفه‌ای، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور مالیاتی، تحقیقات و ترویج کشاورزی، تعزیرات حکومتی و دامپزشکی از جمله اداراتی هستند که اقدام به استخدام افراد دارای معلولیت خواهند کرد.