تهیه طرح یکپارچه پدافند غیرعامل در خارگ ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جلالی ظهر پنج شنبه در نشست کمیته پدافند غیرعامل جزیره خارگ با اشاره به زحمات و تلاش‌های ارزشمند کارکنان نفت شده بازسازی، نوسازی و تداوم کارکرد زیرساخت‌ها که سبب افزایش صادرات نفت در دولت سیزدهم شده است، به بررسی مباحث پدافند غیرعامل در بررسی گآسیب پذیری، مخاطرات و تهدیدات در حوزه صنعت نفت پرداخت.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با اشاره به موقعیت استراتژیک جزیره خارگ در حوزه اقتصادی کشور اظهار داشت: با توجه به این اهمیت، یکی از مهمترین و حیاتی‌ترین اقدامات، تهیه طرح دفاعی یکپارچه در برابر تهدیدات حوزه پدافند غیرعامل مانند تهدیدات زیرساختی، سایبری، شیمیایی و تهدیدات نوین برای جزیره خارگ است.

وی در ادامه با اشاره به لزوم حفاظت و صیانت از مردم جزیره خارگ در برابر تهدیدات به تشریح سند پدافند مردم محور پرداخت و اظهار داشت: نخستین رسالت سازمان پدافند غیرعامل کشور حفاظت و صیانت از مردم در برابر تهدیدات و به عبارت دیگر، دفاع غیر نظامی است.

وی ادامه داد: تأمین نیازهای ضروری مردم و همچنین لزوم حفظ تداوم کارکرد دستگاه‌های خدمت رسان به آنها از جمله دیگر اولویت‌های مورد توجه و تاکید این سازمان است.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه حصول اطمینان از تداوم کارکرد زیرساخت‌ها و تأمین نیازهای اولیه مردم نیازمند برگزاری رزمایش‌های هدفمند و منظم است، تصریح کرد: روند تهدیدات در سال‌های اخیر دستخوش تغییر شده و الگوهای جدیدی از تهدیدات ترکیبی در حال ظهور است که قبلاً وجود نداشت که اتفاقاً این الگوها علیه ملت ایران به کار گرفته شده است و دشمن تمام ظرفیت‌های خود را علیه ما به‌کار گرفت.

وی با تشریح ابعاد جنگ نوین زیرساختی به ویژه در زیرساخت‌های صنعتی خدمات رسان، مهمترین هدف این جنگ را ایجاد نارضایتی به عنوان پیامد ناشی از قطع خدمات رسانی زیرساختی دانست و هدف اصلی دشمن را بهره برداری از پیامدهای ناشی از قطع خدمات عنوان کرد. از همین رو حفظ و تداوم کارکرد زیرساخت‌ها در شرایط بحرانی را به عنوان یک اصل در پدافند غیرعامل دنبال می‌کنیم.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در بخش دیگری از اظهارت خود به انتخابات ۱۱ اسفندماه اشاره کرد و تبیین اهمیت مشارکت مردم در پای صندوق‌های رأی پرداخت و تصریح کرد: مردم با حضوری گسترده در این انتخابات دشمن شکن، نقش خودشان را به خوبی برای حفاظت و حراست از انقلاب ایفا خواهند کرد.