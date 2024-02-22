به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل زارعی کوشا ظهر پنج شنبه در سفر به شهرستان سقز و با حضور در محل کارخانه طلای قلقله این شهرستان اظهار کرد: عملیات اجرای کارخانه طلای سقز آذر سال گذشته و در سفر پروژه‌ای رئیس جمهور به استان آغاز شد و قرار شده این کارخانه تا پایان نیمه اول سال آینده به بهره‌برداری برسد.

وی به نقش طلایی استان در اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: کردستان با بهره‌برداری از معدن طلای قلقله سقز به استان طلایی کشور تبدیل خواهد شد.

استاندار کردستان یادآور شد: اجرای این پروژه جزو مطالبات مردم بوده و چندین سال است در انتظار بهره‌برداری از آن هستند.

زارعی کوشا با بیان اینکه در حال برنامه‌ریزی برای سفر بعدی رئیس جمهور به استان هستیم، افزود: در این راستا چند کلان پروژه چون انتقال آب سد قوچم به قروه و دهگلان، سد ژاوه و همچنین معدن طلای سقز را آماده بهره‌برداری می‌کنیم.

وی اضافه کرد: تیم مدیران استان دلسوز و پای کار هستند و مدیران برای موانع سر راه پروژه‌های مهمی هم چون معدن طلا راهکار و راه چاره هم ارائه می‌دهند تا کارها به موقع و صحیح انجام شود.