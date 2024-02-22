۶ هزار دانش آموز با عنوان ناظر صندوق رأی در انتخابات حضور دارند

به گزارش خبرنگار مهر، سید امیر شوشتری صبح پنجشنبه با حضور در استودیو انتخابات استانداری خراسان رضوی اظهار کرد: در استان یک میلیون و ۴٨۴ هزار دانش آموز داریم که ٢٠هزار دانش آموز واجد شرایط رأی دادن هستند.

مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: دانش آموزان در سامانه‌های ما ثبت نام کردند تا با دیدن آموزش‌های لازم هر کدام با ۴٠ تا ۵٠ دانش آموز دیگر در ارتباط باشند و با برگزاری جلسات مباحثه و مناظره بتوانند به تبیین موضوعاتی مانند تأثیر انتخابات و مشارکت دانش آموزان بپردازند.

وی افزود: در حوزه دانش آموزی اقدامات در چهارچوب طرح کشوری «میدان چهارده صفر دو» در دهه فجر به خوبی انجام و با تشکیل قرارگاه‌های ستادی و استانی با حضور و مدیریت دانش آموزان دنبال شد.

شوشتری با اشاره به جزئیات طرح چهارده صف دو در حوزه انتخابات تصریح کرد: در قالب این طرح در جلسه‌ای که به میزبانی خود دانش آموزان برگزار شد فرماندهان این قرارگاه‌ها به تفکیک در بخش خواهران و برادران حکم ابلاغ خود را از استاندار دریافت کردند و امید داریم که این دانش آموزان در انتخابات رسالت خود را به خوبی انجام دهند.

مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی تصریح کرد: در قالب طرح میدان چهارده صفر دو از دانش آموزان خواسته‌ایم تا پیشرفت‌های نظام را در قالب آثاری از جمله پادکست، تصویرگری، کلیپ و سایر موارد ارسال کنند که تا کنون یازده هزار اثر دریافت شده است که نشان از توجه دانش آموزان به این دستاوردها دارد.

وی پاسخ والدین به دانش آموزان برای حضور در انتخابات را مؤثر دانست و گفت: آموزش و پرورش حدود یک میلیون پیک دانش آموزی طراحی کرده که قرار است دانش آموزان با مشارکت والدین خود به سوالات طرح شده در این پیک‌ها پاسخ دهند و در نهایت به بهترین پیک‌های تکمیل شده جوایزی اعطا خواهد شد.

شوشتری خاطر نشان کرد: برنامه‌ریزی‌هایی برای هیأت‌های مذهبی دانش آموزی انجام شده است و این هیأت‌ها اعلام کردند در نزدیکی حوزه‌های انتخاباتی اقدام به برگزاری ایستگاه‌های صلواتی خواهند کرد و نیاز است فرمانداری و شورای هیأت مذهبی برای تهیه اقلام این هیأت‌ها حمایت لازم را داشته باشند.

مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی به تأثیر روایت گری دانش آموزان از انتخابات اشاره کرد و ادامه داد: نزدیک به ۵ هزار خبرنگار پانا بر سر صندوق‌های رأی حضور دارند و روایت گر حضور خواهند شد.

وی افزود: از دیگر طرح‌های دانش آموزی آموزش و پرورش استان انجام هماهنگی‌های لازم برای حضور ۶ هزار دانش آموز از دوره دوم متوسطه به عنوان ناظر صندوق رأی است که روایتگر سلامت انتخابات برای هم سن و سالان خود هستند.