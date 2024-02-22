۳ اسفند ۱۴۰۲، ۱۶:۲۷

مدیرکل راه وشهرسازی استان مرکزی:

طرح آماده سازی ۱۰۰ هکتار زمین در استان مرکزی تصویب شد

اراک- مدیرکل راه وشهرسازی استان مرکزی گفت:طرح آماده سازی و تفکیک ۱۰۰ هکتار زمین در راستای اجرای نهضت ملی مسکن درشهرهای اراک، مامونیه و محلات تصویب شد.

عباس یوسف زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای سیاست‌های ابلاغی وزارت متبوع در راستای تأمین زمین طرح نهضت ملی مسکن در استان مرکزی، ۱۰۰ هکتار زمین در راستای اجرای طرح نهضت ملی مسکن در نشست کمیسیون ماده پنج در شهرهای اراک، مامونیه و محلات تصویب شد.

وی افزود: در شهر محلات ۴۰ هکتار زمین برای احداث ۱۲۰۰ واحد مسکونی و در شهر مامونیه ۵۲.۷ هکتار برای احداث ۱ ۱ هزار و ۲۹۰ واحد مسکونی در قالب گروه ساخت توسط متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن، برای آماده سازی و تفکیک قطعات اختصاص یافت.

مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی گفت: همچنین در راستای تسریع در روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن در اراک، الحاق زمینی به مساحت ۹.۲ هکتار برای ساخت ۳۵۰ واحد مسکونی به شهر اراک در کمیسیون ماده پنج تصویب شد.

    • IR ۱۹:۲۹ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      سلام آقای یوسف زاده چرا پس در شهرستان ساوه هیچ اقدامی انجام نمیدهیدویک تقاضای دیگرچرادرهمه مواقع هرجافقط پدر بچه اولویت داره ولی در طرح جوانی جمعیت میگوییدبایدازیک پدرمادرباشه
    • IR ۲۲:۲۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      شهر زاویه، چرا در طرح ملی مسکن نیست، مگر جوانان زاویه زرندیه جزو ایران نیستند؟
    • ایلیا IR ۰۰:۱۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
      سلام ما در کمیجان ۱۰۰۰ متر به منابع طبیعی آب زمین مفت دادیم اون وقت زمینمون رو تفکیک نمی کنید
    • IR ۰۱:۰۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
      ساوه چی شد
    • IR ۰۹:۰۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
      باسلام شما را به خدا سوگند میدهم زمین را نابود نکنید پس کجا می خواهید گندم بکارید
    • عباس IR ۰۹:۲۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
      آقای یوسف زاده علت اصلی گرانی مسکن اراک کمبود شدید زمین هست اراک نیازمند چند هکتار زمین هست تا قیمت ملک در اراک شکسته شود اراک در سرطان آلودگی هوا گرانی مسکن و تصادفات رتبه اول ایران رو دارد چرا چرا چرا
    • مهدی فرجی IR ۱۳:۵۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
      برای ساوه طرح جوانی جمعیت هم فکری بشه تو روخدا
    • اراکی IR ۱۸:۲۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
      نظم آباد زمین زیاد هست.بهترین جا از نظر آب و هوا.میتوانید اونجا ساختمان های زیادی درست کنید
    • جعفر رمضانی IR ۲۲:۰۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
      هه، زمین آبا و اجدادی ما رو به اسم منابع طبیعی از پدرم در شهرستان ساوه گرفتین و جریمه اش هم کردین، الان اومدین میگین زمین برای مسکن ملی جور کردین.
    • مجید اتابکی IR ۱۵:۱۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
      باعرض سلام و احترام خدمت همه ایرانیان عزیز،، بنده حدودا 8ساله یه زمین به ثبت رساندم منتها برای دریافت سند هنوزم کاری واسه بنده و باقی مردم منطقه کوی حجت شهر محلات انجام ندادن ...فقط وعده سر خرمن
    • یادگار عبدی IR ۲۲:۳۹ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۶
      سلام امیدوارم یه مسئول این پیام ما رو بخونه جواب بده این مسکن ملی ساوه چهار ساله کی می‌خواین تحویل بدین قرار بر متری دو میلیون هفتصد بود الان متری نه میلیون حساب کردین تورو خدا تحویل بدین بدبخت شدیم نابود شدیم آقای یوسف زاده خواهشاً پیگیر باشین مسکن ملی ساوه

