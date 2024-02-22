طرح آماده سازی ۱۰۰ هکتار زمین در استان مرکزی تصویب شد

عباس یوسف زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای سیاست‌های ابلاغی وزارت متبوع در راستای تأمین زمین طرح نهضت ملی مسکن در استان مرکزی، ۱۰۰ هکتار زمین در راستای اجرای طرح نهضت ملی مسکن در نشست کمیسیون ماده پنج در شهرهای اراک، مامونیه و محلات تصویب شد.

وی افزود: در شهر محلات ۴۰ هکتار زمین برای احداث ۱۲۰۰ واحد مسکونی و در شهر مامونیه ۵۲.۷ هکتار برای احداث ۱ ۱ هزار و ۲۹۰ واحد مسکونی در قالب گروه ساخت توسط متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن، برای آماده سازی و تفکیک قطعات اختصاص یافت.

مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی گفت: همچنین در راستای تسریع در روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن در اراک، الحاق زمینی به مساحت ۹.۲ هکتار برای ساخت ۳۵۰ واحد مسکونی به شهر اراک در کمیسیون ماده پنج تصویب شد.