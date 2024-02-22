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۳ اسفند ۱۴۰۲، ۱۶:۰۸

استاندار کردستان:

بیش از یک میلیارد تن ذخایر معدنی در کردستان وجود دارد

بیش از یک میلیارد تن ذخایر معدنی در کردستان وجود دارد

سقز_استاندار کردستان گفت: بیش از یک میلیارد تن ذخایر معدنی در استان کردستان وجود دارد که مهمترین آن طلا است.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل زارعی کوشا بعدازظهر پنجشنبه در اختتامیه هجدهمین جشنواره تئاتر کردی سقز، اظهار کرد: کردستان دارای غنای فرهنگی و استعدادهای هنری بی شماری است و ظرفیت‌های گسترده‌ای از منابع انسانی مستعد را دارا است.

وی بیان کرد: ۱۵ میلیارد ریال برای نوزدهمین دوره جشنواره تئاتر کردی سقز و سه میلیارد ریال هم برای جشنواره زیویه در سقز اختصاص یافت و امیدواریم سال به سال چنین رویدادی با قوت بیشتر برگزار شود.

زارعی کوشا همچنین به ذخایر معدنی استان و شهرستان سقز پرداخت و افزود: بیش از یک میلیارد تن ذخایر معدنی در استان کردستان وجود دارد که مهمترین آن طلا است و سقز نیز از شهرستان‌های برخوردار از این مواد معدنی است.

وی خاطرنشان کرد: واحدهای فرآوری به منظور جلوگیری از خام فروشی این مواد ایجاد شده است و اکنون این استان دارای بیش از یک میلیارد تن ذخایر معدنی است که یکی از مهمترین آن طلاست.

استاندار کردستان تصریح کرد: سقز یکی از شهرستان‌های برخوردار از مواد معدنی در استان است که واحدهای فرآوری به منظور جلوگیری از خام فروشی این مواد ایجاد شده است.

کد مطلب 6034854

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