بیش از یک میلیارد تن ذخایر معدنی در کردستان وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل زارعی کوشا بعدازظهر پنجشنبه در اختتامیه هجدهمین جشنواره تئاتر کردی سقز، اظهار کرد: کردستان دارای غنای فرهنگی و استعدادهای هنری بی شماری است و ظرفیت‌های گسترده‌ای از منابع انسانی مستعد را دارا است.

وی بیان کرد: ۱۵ میلیارد ریال برای نوزدهمین دوره جشنواره تئاتر کردی سقز و سه میلیارد ریال هم برای جشنواره زیویه در سقز اختصاص یافت و امیدواریم سال به سال چنین رویدادی با قوت بیشتر برگزار شود.

زارعی کوشا همچنین به ذخایر معدنی استان و شهرستان سقز پرداخت و افزود: بیش از یک میلیارد تن ذخایر معدنی در استان کردستان وجود دارد که مهمترین آن طلا است و سقز نیز از شهرستان‌های برخوردار از این مواد معدنی است.

وی خاطرنشان کرد: واحدهای فرآوری به منظور جلوگیری از خام فروشی این مواد ایجاد شده است و اکنون این استان دارای بیش از یک میلیارد تن ذخایر معدنی است که یکی از مهمترین آن طلاست.

استاندار کردستان تصریح کرد: سقز یکی از شهرستان‌های برخوردار از مواد معدنی در استان است که واحدهای فرآوری به منظور جلوگیری از خام فروشی این مواد ایجاد شده است.