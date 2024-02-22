دربی خوزستان را فولادی ها فتح کردند/ سرمربی جدید به فولاد ساخت

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال صنعت نفت آبادان و فولاد خوزستان در هفته هفدهم لیگ برتر و از ساعت ۱۶ با قضاوت روح الله شریفی در ورزشگاه تختی آبادان به مصاف هم رفتند که این بازی در پایان با نتیجه ۲ بر صفر به سود فولاد به پایان رسید.

ترکیب نفت: پیام پارسا، میثم تهی‌دست، فیاض میردورقی، عرفان قهرمانی، محمدصادق بارانی، مهدی حنفی، امیرمحمد پناهی (۶۵- فرزین معامله گری) فرشاد محمدی‌مهر، فاخر تهامی (۶۵- یوسف کی شمس)، طالب ریکانی و حسین شنانی

ترکیب فولاد: کریستوفر کنت، مجتبی نجاریان، موسی کولیبالی، سینا شاه عباسی (۱۲- جفرسون باهیا)، وحید حیدریه، محمدرضا غبیشاوی (۶۵- علی شجاعی)، لوکاس کاندیدو، محمد علی‌نژاد، احسان پهلوان، محمد عسکری، ساسان انصاری

مصدومیت زودهنگام بازیکن فولاد

با گذشت تنها ۱۲ دقیقه از زمان بازی، سینا شاه عباسی مدافع چپ تیم فولاد در برخورد با بازیکن نفت دچار مصدومیت شد و نتوانست بازی را ادامه دهد. پس از مصدومیت این بازیکن، احمد آل نعمه سرمربی فولاد، جفرسون باهیا را جاشین او کرد.

ضد حمله بی حاصل فولادی‌ها

در دقیقه ۱۶ بازی، بازیکنان فولاد ضد حمله‌ای را به سمت دروازه نفت تدارک دیدند که شوت ساسان انصاری راه به دروازه نبرد و به بیرون رفت.

باهیا نجات دهنده دروازه فولاد

در دقیقه ۳۸ بازی، بازیکنان صنعت نفت از سمت چپ به سمت دروازه فولاد نزدیک شدند و طالب ریکانی تا محوطه جریمه نفوذ کرد و پاس زمینی ارسال کرد که در آستانه ورود توپ به دروازه، جفرسون باهیا توپ را از خط دروازه راهی کرنر کرد.

تیرک دروازه مانع گلزنی مدافع نفت

در دقیقه ۶۳ بازیکنان نفت به سمت دروازه فولاد نزدیک شدند و توپ به محوطه جریمه فولاد ارسال شد که میثم تهی دست با سر به توپ ضربه زد و پس از آن توپ به تیرک دروازه برخورد کرد تا این موقعیت مسلم گلزنی برای نفت از بین برود.

مدافع فولاد جور مهاجمان این تیم را کشید

در دقیقه ۷۳ و روی ارسال سعید واسعی، ساسان انصاری به توپ ضربه زد که با واکنش دروازه بان نفت همراه شد و در ریباند موسی کولیبالی توانست گل اول بازی را برای فولاد به ثمر برساند تا حساب کار یک بر صفر شود.

تیر خلاص نجاریان بر پیکر نفت

در دقیقه آخر وقت‌های اضافه نیمه دوم، مجتبی نجاریان موفق شد گل دوم فولاد را به ثمر برساند تا خیال آل نعمه از این پیروزی خارج از خانه راحت شود.

لازم به ذکر است که دیدار رفت این دو تیم با پیروزی یک بر صفر نفت آبادان به پایان رسیده بود و حالا فولاد با این پیروزی انتقام نتیجه دیدار رفت را گرفت. همچنین این پیروزی اولین برد فولاد تحت هدایت احمد آل نعمه است.