مردم مرکزی در محکومیت کشتار مردم مقاوم غزه به راهپیمایی دعوت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان مرکزی با صدور بیانیه‌ای از عموم مردم شریف و انقلابی استان مرکزی جهت شرکت در راهپیمایی محکومیت کشتار مردم مقاوم غزه دعوت کرد.

در متن این بیانیه آمده است:

حملات ددمنشانه جانیان و قاتلان رژیم صهیونیستی و قتل عام در گذرگاه رفح که مأمن و پناهگاه قریب به یک و نیم میلیون زن و کودک و آخرین امید غیرنظامیان آواره فلسطینی می‌باشد عمق گرگ صفتی و درنده خویی این لکه کثیف و ننگ بشریت را نشان می‌دهد.

این قتل عام وحشیانه که با چراغ سبز دولت بایدن و حمایت تسلیحاتی، سیاسی، امنیتی و نظامی آمریکا و با هدف نسل کشی و کوچ اجباری فلسطینیان انجام می‌گیرد برخلاف ادعاهای دروغین آمریکا مبنی بر عدم گسترش دامنه جنگ، در امتداد سیاست‌های مزورانه آمریکا بوده و نشان از عمق پستی، خباثت و پلیدی دولت آمریکا دارد. و سران این دولت نه تنها به دنبال توقف جنگ نیستند بلکه با ارسال تجهیزات پیشرفته و مداوم عامل اصلی قتل عام کودکان و زنان مظلوم غزه بوده و باید در یک دادگاه بین المللی به عنوان عاملان و شرکا در کشتار مردم غزه محاکمه شوند.

این بیانیه می‌افزاید:

متأسفانه علیرغم جنایات وحشیانه ماشین کشتار رژیم آپارتاید و خون آشام صهیونیستی، سازمان‌ها، نهادها و دولت‌های به اصطلاح حامی حقوق بشر در سکوتی مرگبار قرار گرفته‌اند و گویی گرد مرگ روی مجامع بین‌المللی پاشیده و سکوت و بعضاً همکاری‌های مختلف سیاسی و اقتصادی برخی از کشورهای اسلامی نیز سبب ادامه و تشدید جنایات این رژیم خونخوار شده است.

بی‌تردید صحنه‌های جانسوز شهادت و به خاک و خون کشیدن شدن زن و مرد و کودک فلسطینی دل‌های ملت‌های جهان را به درد آورده صحنه‌های حضور مردم در سراسر جهان نشان از عمق خشم ملت‌ها از جانیان و قاتلان صهیونیستی و سران آمریکا دارد.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان مرکزی هم‌صدا با ملت فهیم و دردمند ایران اسلامی ضمن محکومیت جنایات رژیم کودک‌کش و غاصب صهیونیستی و سکوت مشمئز کننده‌یِ سرانِ کشورهای جهان به ویژه جهان اسلام، از مسئولان دیپلماسی کشور می‌خواهد فعالانه در جهت کمک به شکل‌گیری توافق سیاسی و ایجاد آتش‌بس در غزه عمل کرده و دولت‌های همسو با سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران را به قطع کمک سیاسی، تبلیغاتی، تسلیحاتی و کالاهای مصرفی رژیم صهیونیستی ترغیب نمایند و از تمامی ملت‌های آزاده و وجدان‌های بیدار و امت اسلام در سراسر جهان می‌خواهد در برابر این وحشیانه‌ترین صحنه تاریخ بشریت و این خون آشامان ددمنش ساکت ننشسته و هر از اقدامی که موجب توقف این ماشین کشتار می‌شود دریغ نورزند.

به همین مناسبت در استمرار راهپیمایی جمعه‌های خشم و انزجار مردم انقلابی استان مرکزی پس از اقامه نمازجمعه چهارم اسفندماه از مقابل مصلا و میعادگاه‌های نمازجمعه راهپیمایی نموده و ضمن محکومیت رژیم کودک‌کش و دیوسیرت صهیونیستی، همبستگی و حمایت خود را با غزه مقاوم اعلام می‌کند.

این راهپیمایی در شهر اراک نیز پس از اقامه نمازجمعه چهارم اسفندماه، با حضور اقشار مردم و نمازگزاران، از مقابل مصلای بیت المقدس به سمت خیابان دانشگاه تا خیابان سلمان فارسی برگزار خواهد شد.