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۳ اسفند ۱۴۰۲، ۱۸:۰۰

با صدور بیانیه ای؛

مردم مرکزی در محکومیت کشتار مردم مقاوم غزه به راهپیمایی دعوت شدند

مردم مرکزی در محکومیت کشتار مردم مقاوم غزه به راهپیمایی دعوت شدند

اراک- شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان مرکزی با صدور بیانیه ای از عموم مردم شریف و انقلابی استان مرکزی جهت شرکت در راهپیمایی محکومیت کشتار مردم مقاوم غزه دعوت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان مرکزی با صدور بیانیه‌ای از عموم مردم شریف و انقلابی استان مرکزی جهت شرکت در راهپیمایی محکومیت کشتار مردم مقاوم غزه دعوت کرد.

در متن این بیانیه آمده است:
حملات ددمنشانه جانیان و قاتلان رژیم صهیونیستی و قتل عام در گذرگاه رفح که مأمن و پناهگاه قریب به یک و نیم میلیون زن و کودک و آخرین امید غیرنظامیان آواره فلسطینی می‌باشد عمق گرگ صفتی و درنده خویی این لکه کثیف و ننگ بشریت را نشان می‌دهد.

این قتل عام وحشیانه که با چراغ سبز دولت بایدن و حمایت تسلیحاتی، سیاسی، امنیتی و نظامی آمریکا و با هدف نسل کشی و کوچ اجباری فلسطینیان انجام می‌گیرد برخلاف ادعاهای دروغین آمریکا مبنی بر عدم گسترش دامنه جنگ، در امتداد سیاست‌های مزورانه آمریکا بوده و نشان از عمق پستی، خباثت و پلیدی دولت آمریکا دارد. و سران این دولت نه تنها به دنبال توقف جنگ نیستند بلکه با ارسال تجهیزات پیشرفته و مداوم عامل اصلی قتل عام کودکان و زنان مظلوم غزه بوده و باید در یک دادگاه بین المللی به عنوان عاملان و شرکا در کشتار مردم غزه محاکمه شوند.

این بیانیه می‌افزاید:

متأسفانه علیرغم جنایات وحشیانه ماشین کشتار رژیم آپارتاید و خون آشام صهیونیستی، سازمان‌ها، نهادها و دولت‌های به اصطلاح حامی حقوق بشر در سکوتی مرگبار قرار گرفته‌اند و گویی گرد مرگ روی مجامع بین‌المللی پاشیده و سکوت و بعضاً همکاری‌های مختلف سیاسی و اقتصادی برخی از کشورهای اسلامی نیز سبب ادامه و تشدید جنایات این رژیم خونخوار شده است.

بی‌تردید صحنه‌های جانسوز شهادت و به خاک و خون کشیدن شدن زن و مرد و کودک فلسطینی دل‌های ملت‌های جهان را به درد آورده صحنه‌های حضور مردم در سراسر جهان نشان از عمق خشم ملت‌ها از جانیان و قاتلان صهیونیستی و سران آمریکا دارد.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان مرکزی هم‌صدا با ملت فهیم و دردمند ایران اسلامی ضمن محکومیت جنایات رژیم کودک‌کش و غاصب صهیونیستی و سکوت مشمئز کننده‌یِ سرانِ کشورهای جهان به ویژه جهان اسلام، از مسئولان دیپلماسی کشور می‌خواهد فعالانه در جهت کمک به شکل‌گیری توافق سیاسی و ایجاد آتش‌بس در غزه عمل کرده و دولت‌های همسو با سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران را به قطع کمک سیاسی، تبلیغاتی، تسلیحاتی و کالاهای مصرفی رژیم صهیونیستی ترغیب نمایند و از تمامی ملت‌های آزاده و وجدان‌های بیدار و امت اسلام در سراسر جهان می‌خواهد در برابر این وحشیانه‌ترین صحنه تاریخ بشریت و این خون آشامان ددمنش ساکت ننشسته و هر از اقدامی که موجب توقف این ماشین کشتار می‌شود دریغ نورزند.

به همین مناسبت در استمرار راهپیمایی جمعه‌های خشم و انزجار مردم انقلابی استان مرکزی پس از اقامه نمازجمعه چهارم اسفندماه از مقابل مصلا و میعادگاه‌های نمازجمعه راهپیمایی نموده و ضمن محکومیت رژیم کودک‌کش و دیوسیرت صهیونیستی، همبستگی و حمایت خود را با غزه مقاوم اعلام می‌کند.
این راهپیمایی در شهر اراک نیز پس از اقامه نمازجمعه چهارم اسفندماه، با حضور اقشار مردم و نمازگزاران، از مقابل مصلای بیت المقدس به سمت خیابان دانشگاه تا خیابان سلمان فارسی برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6034917

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    نظرات

    • IR ۱۸:۰۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      1 0
      پاسخ
      انشالله مرددم استان مرکزی باحضور گرم خود جنایت کاران وحشی صهیونیست وحامیان انها را محکو می کنند

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