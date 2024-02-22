حضور حماسی مردم در انتخابات ستون امنیت کشور را مستحکم می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محسن کریمی در آئین اختتامیه سومین جشنواره خاطره گویی پیشکسوتان (افتخار من) اظهار کرد: در سالروز عملیات پرافتخار خیبر که اولین عملیات آبی خاکی رزمندگان اسلام در طول دوران دفاع مقدس بود باید از شهدا و رزمندگان و مجاهدت‌های انجام شده در این عملیات یاد کرد و ویژگی‌های برجسته این عملیات برای جوانان و نسل جدید تبیین شود.

فرمانده سپاه روح الله استان مرکزی افزود: دفاع مقدس سرشار از حماسه و افتخارات و البته تجربیات و درس‌های ارزشمند است و این فرهنگ ارزشمند ضامن پیشرفت، تحکیم قدرت بازدارندگی ایران اسلامی و عامل برحذر داشتن دشمن از هر گونه توطئه است و فرهنگ دفاع مقدس باید تبیین شود.

وی با بیان اینکه در آستانه انتخابات ۱۱ اسفند که یک رویداد مهم و رزمایش بزرگ مردم سالاری ملت ایران است قرار داریم، گفت: مردم سالاری دینی از نعمات بزرگ در انقلاب است که یکی از نمادهای آن انتخابات است و هر اندازه که باشکوه‌تر و با حضور محکم‌تر مردم انجام شود زمینه پیشرفت و حرکت کشور بهتر فراهم خواهد شد.

سردار کریمی تأکید کرد: انتخابات یکی از بسترهای قوی شدن ملت ایران است و حضور حماسی مردم در انتخابات ۱۱ اسفند ستون امنیت کشور را مستحکم خواهد کرد از این رو همه باید حضور در انتخابات و دعوت از آحاد و اقشار مردم در این رزمایش بزرگ را همچون یک عمل صالح بدانیم.

وی افزود: انتخابات یک فعالیت دینی و انقلابی است چراکه تأثیر این انتخابات جهانی است و حضور حماسی مردم در انتخابات نشان دهنده سربلندی و سرافرازی ایران اسلامی در اوج تحریم‌ها و توطئه‌های دشمن است و این برآمده از اراده و همت ملت قهرمان ایران است که ۴۵ سال همچنان بر مسیر خود استوار و محکم ایستاده‌اند.

فرمانده سپاه روح الله استان مرکزی تأکید کرد: دعوت از آحاد مردم برای خلق حماسه و مشارکت سیاسی در انتخابات از اهمیت بسیاری برخوردار است و همچون جهاد فی سبیل الله است و پیشکسوتان، نخبگان، جوانان و افراد تأثیرگذار باید نقش خود را در این راستا به درستی ایفا کنند.

وی بیان کرد: دستاوردهای عظیم انقلاب اسلامی در طول ۴۵ سال اخیر با وجود تحریم‌ها و توطئه‌های همه جانبه دشمنان به دست آمده و انتخابات یک فرصت دیگر برای پیشرفت و قوی شدن است و ملت ایران بار دیگر نشان خواهد داد در برابر ذات پلید و خبیث دشمنان همچون کوه ایستاده است.