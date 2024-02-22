دانشکده فنی امام علی(ع) مهریز افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین کلانتری، عصر پنجشنبه به شهرستان مهریز سفر کرد و با حضور در دانشکده فنی امام علی (ع) مهریز، این دانشکده را افتتاح کرد.
در این مراسم رییس دانشگاه فنی و حرفه ای کشور، امام جمعه و فرماندار مهریز و جمعی از مسؤولان استان یزد و شهرستان مهریز حضور یافتند.
ساختمان این دانشکده بالغ بر ۲ هزار و ۱۰۰ متر وسعت دارد که ۷۸۰ متر آن به فضای کارگاهی اختصاص یافته است.
این دانشکده دارای ۱۰ کلاس، فضای اداری، سالن جلسات، نمازخانه، کتابخانه و … است که با اعتباری بالغ بر ۱۸ میلیارد تومان احداث شده است.
این پروژه به همت خیر مهریزی، سید علی طباطبایی تکمیل و بهره برداری شده است.
در حال حاضر این دانشکده دارای مجوز در رشته های الکتروتکنیک و کامپیوتر است.
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