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۳ اسفند ۱۴۰۲، ۱۹:۱۶

آیت الله صدیقی در رشت:

حضور پررنگ در انتخابات نسخه مایوس کننده دشمن است

حضور پررنگ در انتخابات نسخه مایوس کننده دشمن است

رشت - امام جمعه موقت تهران با تاکید بر لزوم مشارکت حداکثری مردم در انتخابات گفت: حضور پررنگ در انتخابات نسخه مأیوس کننده دشمن است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله کاظم صدیقی بعد از ظهر پنجشنبه در همایش روحانیون، ائمه جمعه و جماعات گیلان در مصلی رشت اظهار کرد: عَلَم تبیین گری، روشن گری و آگاهی بخشی بر دوش جامعه روحانیت است.

امام جمعه تهران با بیان اینکه امام راحل الگوی تمام عیار در پیاده سازی کارهای فرهنگی است، گفت: حضرت امام مبارزه با طاغوت و استبداد را به یک فرهنگ تبدیل کرد.

وی با بیان اینکه حفظ نظام در اولویت قرار دارد، افزود: برای حفظ، دوام و قوام انقلاب اسلامی همه ما مسؤول هستیم.

امام جمعه تهران با بیان اینکه جمهوری اسلامی ضامن و حافظ حرم‌ها است، گفت: محور مقاومت با پرچمداری جمهوری اسلامی قدرت‌های جهانی را به چالش کشیده است.

آیت الله صدیقی با بیان اینکه مشارکت در انتخابات بیانگر حیات سیاسی و اجتماعی کشور است، اضافه کرد: حیات جامعه در ابعاد مختلف با حضور در انتخابات و رویدادهای ملی معنا پیدا می‌کند.

وی با تاکید بر لزوم مشارکت حداکثری مردم در انتخابات افزود: حضور پررنگ در انتخابات نسخه مأیوس کننده دشمن است.

کد مطلب 6034955

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