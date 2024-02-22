به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله نیمه نهایی اسنوکر قهرمانی آسیا ۲۰۲۴ عصر امروز پنجشنبه برگزار شد و نمایندگان کشورمان به مصاف حریفان خود رفتند و علی قره گوزلو در دیداری سخت و نفسگیر موفق شد به دیدار فینال راه پیدا کند.

در نیمه نهایی این دوره از مسابقات علی قره گوزلو موفق شد در مقابل علی العبیدلی از کشور قطر که قهرمان مسابقات جهانی۲۰۲۳ می باشد با نتیجه ۴ بر ۳ به برتری دست پیدا کند و راهی دیدار نهایی شود. اما امیر سرخوش دیگر نماینده اسنوکر کشورمان در مقابل اویس منیر پاکستانی با نتیجه ۴ بر ۱ شکست خورد و به عنوان سومی این دوره از مسابقات بسنده کرد.

ملی پوشان اسنوکر کشورمان صبح امروز در مرحله یک چهارم نهایی با حریفان خود روبه رو شدند که علی قره گوزلو ۴ بر ۱ حبیب صباح بحرینی را شکست داد، امیر سرخوش نیز وان نانسه سین مان هنگ کنگی را برد تا جمهوری اسلامی ایران دو نماینده در مرحله نیمه نهایی داشته باشد. اما میلاد کاشانی با نتیجه ۴ بر ۱ از اویس منیر پاکستانی شکست خورد و از رسیدن به نیمه نایی باز ماند.

بر این اساس دیدار نهایی این مسابقات ظهر فردا از ساعت ۱۳:۳۰ به وقت تهران برگزار می شود. علی قره گوزلو در این مسابقه در حالی با اویس منیر رو به رو می شود که در مرحله گروهی با این ورزشکار رو به رو شده بود و موفق شد تا حریف پاکسانی را ۴ بر ۳ شکست دهد.