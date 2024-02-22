شهدا خوب فهمیدند عمر محدود خود را صرف کدام دستاورد کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید امیر حسین قاضی زاده هاشمی معاون رییس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور پنجشنبه شب در این آیین با اشاره به ارزش ماندگار کار شهدا در زمان حیاتشان آنها را نوابغ و نخبگان اصلی دوران ما دانست و گفت: نخبه کسی است که می تواند اثری ماندگار از خود به جا بگذارد و همچنین مسئله ای از عالم را حل کند بنابراین شهدا خوب فهمیدند که عمر محدود خود را صرف کدام دستاورد کنند.

وی با تاکید بر اینکه ما وقتی از شهدا یاد می کنیم باید از سبک زندگی و جهان بینی آنها حرف بزنیم افزود: خداوند در اعصار مختلف پیامبرانی برای هدایت ما فرستاد و می توان گفت پیامبران دوران ما شهدا هستند چرا که آنها ما را به طریق درست هدایت می‌کنند.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور در ادامه وظیفه پیش روی جامعه درمان و پزشکی را خطیر و مهم دانست و گفت: دراین حوزه انسان به نوع بشر خدمت می‌کند که این امر در حوزه دستورات الهی است؛ به ویژه آن زمان که سخن از خدمت به مستضعفان باشدارزش آن دو چندان می‌شود که امداد رسانی و کمک به مردم سوریه و غزه از این دست امداد رسانی است.

دراین مراسم از گروهای جهادی، دانشجویی و درمانی برتر و همچنین خانواده های شهدای سلامت استان قم تجلیل شد.



گفتنی است شهید دکتر رهنمون که این آیین هر ساله به نام او برگزار می‌شود، در عملیات‌های جنوب و غرب کشور مسئولیت بیمارستان‌های صحرایی آن مناطق را عهده‌دار بود که در سپیده‌دم روز ششم اسفندماه سال ۱۳۶۲، در عملیات خیبر در سنگر همیشگی خود یعنی بیمارستان صحرایی خاتم‌الانبیاء (ص) در منطقه طلائیه در حال ادای فریضه نماز صبح به شهادت رسید.