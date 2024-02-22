کاشت ۸۰۰ اصله نهال در پویش همکاشت در دانشگاه یزد

به گزارش خبرنگار مهر، در پویش همکاشت که در حاشیه برگزاری یازدهمین جشنواره ملی رویش، با حضور معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و هیات همراه، مسؤولان ‌استان، دانشگاه یزد و دانشگاه‌های کشور در پردیس فرهنگی تفریحی دانشگاه یزد برگزار شد، ۸۰۰ اصله نهال کاشته شد.

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه یزد در مورد پردیس فرهنگی تفریحی دانشگاه یزد گفت: این پردیس، به منظور ایجاد محلی برای گذراندن اوقات فراغت دانشجویان به ویژه دانشجویان دختر خوابگاهی و همچنین برای رفاه حال اعضای هیات علمی و یاوران علمی در ایام تعطیلات و مناسبت‌ها، با حمایت رییس دانشگاه و همکاری دفتر طرح‌های عمرانی دانشگاه یزد ساخته شده است.

محسن رفیعیان افزود: این مکان در یک محور پیاده‌روی فرهنگی از سردر اصلی دانشگاه به مقصد گلزار شهدا از یک طرف و از طرف دیگر در حد فاصل مرز اتصال اراضی دانشگاه با دخمه زرتشتیان و رینگ میانی دانشگاه تعریف شده است.

وی تصریح کرد: این مجموعه به وسعت ۳۵ هکتار، شامل زمین‌های ورزشی والیبال ساحلی، فوتبال، ‌بسکتبال و ... مسیرطبیعی، آبشار و دریاچه مصنوعی، موزه علم و فناوری برای نمایش دستاوردهای علمی دانشگاه‌های کشور است که فاز اول آن با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در روز پنجشنبه ۳ اسفندماه به بهره‌برداری خواهد رسید.

رفیعیان در خصوص پویش همکاشت گفت: این پویش، در حاشیه برگزاری یازدهمین جشنواره ملی رویش برگزار شده است. در صورت تمایل، اسم هرفرد به عنوان یادبود، بعد کاشت نهال در تابلوهای تعبیه شده درج خواهد شد.