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۳ اسفند ۱۴۰۲، ۲۳:۲۹

با حضور معاون وزیر علوم انجام شد؛

کاشت ۸۰۰ اصله نهال در پویش همکاشت در دانشگاه یزد

کاشت ۸۰۰ اصله نهال در پویش همکاشت در دانشگاه یزد

یزد- امروز پویش همکاشت در دانشگاه یزد برگزار شد و با حضور معاون وزیر علوم، ۸۰۰ اصله نهال در این دانشگاه کاشته شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پویش همکاشت که در حاشیه برگزاری یازدهمین جشنواره ملی رویش، با حضور معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و هیات همراه، مسؤولان ‌استان، دانشگاه یزد و دانشگاه‌های کشور در پردیس فرهنگی تفریحی دانشگاه یزد برگزار شد، ۸۰۰ اصله نهال کاشته شد.

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه یزد در مورد پردیس فرهنگی تفریحی دانشگاه یزد گفت: این پردیس، به منظور ایجاد محلی برای گذراندن اوقات فراغت دانشجویان به ویژه دانشجویان دختر خوابگاهی و همچنین برای رفاه حال اعضای هیات علمی و یاوران علمی در ایام تعطیلات و مناسبت‌ها، با حمایت رییس دانشگاه و همکاری دفتر طرح‌های عمرانی دانشگاه یزد ساخته شده است.

کاشت ۸۰۰ اصله نهال در پویش همکاشت در دانشگاه یزد

محسن رفیعیان افزود: این مکان در یک محور پیاده‌روی فرهنگی از سردر اصلی دانشگاه به مقصد گلزار شهدا از یک طرف و از طرف دیگر در حد فاصل مرز اتصال اراضی دانشگاه با دخمه زرتشتیان و رینگ میانی دانشگاه تعریف شده است.

وی تصریح کرد: این مجموعه به وسعت ۳۵ هکتار، شامل زمین‌های ورزشی والیبال ساحلی، فوتبال، ‌بسکتبال و ... مسیرطبیعی، آبشار و دریاچه مصنوعی، موزه علم و فناوری برای نمایش دستاوردهای علمی دانشگاه‌های کشور است که فاز اول آن با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در روز پنجشنبه ۳ اسفندماه به بهره‌برداری خواهد رسید.

کاشت ۸۰۰ اصله نهال در پویش همکاشت در دانشگاه یزد

رفیعیان در خصوص پویش همکاشت گفت: این پویش، در حاشیه برگزاری یازدهمین جشنواره ملی رویش برگزار شده است. در صورت تمایل، اسم هرفرد به عنوان یادبود، بعد کاشت نهال در تابلوهای تعبیه شده درج خواهد شد.

کد مطلب 6035079

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