فهرست کامل نامزدهای انتخاباتی مجلس در حوزه دشت آزادگان و هویزه

به گزارش خبرنگار مهر، استانداری خوزستان با انتشار این فهرست از همه نامزدها خواست کد انتخاباتی خود را بشناسند و در تبلیغات انتخاباتی از آن استفاده کنند.

بر اساس این گزارش، تبلیغات انتخاباتی از روز پنج شنبه آغاز شد و به مدت یک هفته ادامه خواهد داشت.

انتخابات مجلس قرار است روز جمعه ۱۱ اسفند به طور همزمان در سراسر کشور برگزار شود، حوزه انتخابیه «دشت آزادگان و هویزه» یک کرسی در مجلس شورای اسلامی دارد.

اسامی نامزدهای انتخاباتی به شرح زیر است:

یاسر بنی طرفی

لفته بوعذار

علیرضا جلالی نسب

احمد جلیزی

شنشول جلیزی

هاشم چلداوی

مجید داغری

حسین زبیدات فرد

موسی سعیدی نسب

عبدالنبی سواعدی

عیسی سیلاوی

عبدالوهاب سیلاوی

رسول شریفی

هادی عبیداوی

یوسف غابشی سعید

جاسم غفله مرمضی

زاهد فردوس پناه

معصومه کوتی

بهروز لطفی نیا

الهام محمودی

انتصار موسوی

مهدی مولاهویزه

مصطفی نیسی

علی نیسی

مهدی یلالی