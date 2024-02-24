فهرست کامل نامزدهای انتخاباتی مجلس در حوزه انتخابیه شوشتر

به گزارش خبرنگار مهر، استانداری خوزستان با انتشار این فهرست از همه نامزدها خواست کد انتخاباتی خود را بشناسند و در تبلیغات انتخاباتی از آن استفاده کنند.

بر اساس این گزارش، تبلیغات انتخاباتی از روز پنج شنبه آغاز شد و به مدت یک هفته ادامه خواهد داشت.

انتخابات مجلس قرار است روز جمعه ۱۱ اسفند به طور همزمان در سراسر کشور برگزار شود، حوزه انتخابیه «شوشتر و گتوند» یک کرسی در مجلس شورای اسلامی دارد.

اسامی نامزدهای انتخاباتی به شرح زیر است:

سیدسجاد آل سیدغفور

عبدالرضا بابادی زاده

علی بنی عگبه

حسین پنبه دانه پور

محمد پوراسلام

ابوالفضل تاج

حمید تدین پور

محمدرضا حاتمی

اصغر حاتمی نیا

سیدعلی اکبر حسینی احمدفداله

جهاد حمیدی

قربانعلی درویش زاده

حمزه دیلمی زاده

محمد رجب زاده

اکبر رضایی

سیدعبدالمجید زواری

محسن ساجدی نیا

سیدمحمد سادات ابراهیمی

محمدرضا ساعدی

سیدعلی اکبر سیدموسوی

ابوالقاسم شمس آبادی

ابراهیم شیخی

مصطفی صادقی

علی طاهانسب

علی عبداللهی

بهرام عبداللهی ارپنائی

رضا عیدی وندی

سیدمحمد قاضی مرعشی

رضا قاطعی

عباس قنبری

حجت اله کاظمی

فاطمه کرم پور

سهراب گیلانی

زهرا مردان زاده

مصطفی مقامی

سیدحسن موسوی

شاهپور نیل درار

نجف هدایتی زاده

حبیب اله وفایی پور

