به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید احمدرضا شاهرخی در خطبههای این هفته نمازجمعه خرمآباد در مصلای الغدیر این شهر در سخنانی با سفارش همگان به کسب ایمان، تقوا، عمل صالح و وظیفه شنایی برای قرارگرفتن در بین یاران امام عصر (عج)، اظهار داشت: امامزمان (عج) وقتی ظهور میکند که فرد و اجتماع از گناه دور شود، یعنی هم خودسازی فردی، هم خودسازی اجتماعی بهعنوان یک اصل اساسی در میان شیعیان و بشریت باشد.
لزوم پرهیز از حرمتشکنیها در جامعه
وی با اشاره به مناسبت هشت اسفند، روز امور تربیتی و تربیت اسلامی، عنوان کرد: تا ما تربیت اسلامی را بر جامعه حاکم نکنیم، ظهوری اتفاق نمیافتد، در جامعهای که حرمتشکنی میشود، آن عزیز نخواهد آمد، وقتی فضای حقیقی و مجازی مملو از اهانت، توهین، بداخلاقیها، این عزیز ظهور نخواهد کرد، گفت: این روزها برخی حرمتشکنیها را مشاهده میکنیم که صدای نایب امامزمان (عج) هم بلند شده، اما عدهای گوش شنوا ندارند، اگر در چنین جامعهای امام معصوم تشریف بیاورد، در مقابل امام معصوم هم میایستند.
نماینده ولیفقیه در لرستان، ادامه داد: مقام معظم رهبری به زبانها و عبارات گوناگون، به اخلاقمداری توصیه میکنند، در جامعهای که اخلاقمداری و اخلاق اسلامی حاکم نباشد، آن عزیز نخواهد آمد، امام صادق (ع) میفرماید: ای گروه شیعه برای ما زینت باشید، مایه ننگوعار ما نباشید، با مردم خوشرفتار باشید، از سخنان زشت و بیهوده برحذر باشید.
حجتالاسلام شاهرخی با تأکید بر اینکه وقتی خدا به شیعه نظر نمیکند، آن وقتی است که امام عصر (عج) ببینید پیروانش گناه میکنند و او سرش را پایین میاندازد، بیان داشت: وقتی امامزمان (عج) سرش را پایین بی اندازد، معلوم است که خدا به آن جامعه توجه نمیکند و کسی که چشم، گوش، زبان و اعضایش آلوده به گناه شد، نمیتواند یار امام عصر (عج) باشد.
وی در ادامه سخنان خود با تأکید بر اینکه شب و روز نیمه شعبان، روز و شب مبارکی است و در عظمت آن امام باقر (ع) میفرماید: خداوند همانطور که در ماه رمضان شب قدر را به پیامبر اسلام مرحمت فرمود، به ما اهلبیت هم نیمه شعبان را عطا فرمود.
اهمیت فراوان شرکت در انتخابات مجلس خبرگان رهبری
نماینده ولیفقیه در لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه حکومت امام عصر (عج) حکومت واحد جهانی است، گفت: احیا و گسترش اسلام، بسط عدالت در تمام سطوح جامعه، امنیت در همه عرصهها و… از جمله ویژگیهای حکومت امام عصر (ع) است و ما که بسترساز حکومت امام عصر (عج) هستیم باید در این چهار عرصه مجاهدت کنیم، بستری را برای حکومت واحد جهانی فراهم کنیم، بستری را که امام راحل و مقام معظم رهبری پرچم آن را در دست گرفتهاند.
حجتالاسلام شاهرخی، تصریح کرد: مشاهده میکنیم که چگونه اسلام در جهانگسترش پیدا کرده است و روزی ما در مقابل رژیم اشغالگر قدس بودیم، الان خیابانهای پنج قاره جهان در مقابل رژیم اشغالگر قدس هستند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مناسبت هفته سربازان گمنام امامزمان (عج)، عنوان کرد: کسانی که بخواهند با هر شیوهای بهنظام اسلامی آسیب وارد کنند را این سربازان گمنام امامزمان (عج) شناسایی میکنند و مانع آسیبزدن به ملت و نظام اسلامی میشوند و بارها ضربات مهلکی به رژیم کودک کش اشغالگر قدس وارد کرده است.
نماینده ولیفقیه در لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه همانطور که انتخابات مجلس شورای اسلامی از اهمیت وافری برخوردار است، ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری هم از اهمیت وافر و فراوانی برخوردار است، تأکید کرد: کار مجلس خبرگان رهبری تعیین ولیفقیه و نظارت بر کار ولیفقیه است و دیدیم که مجلس خبرگان بعد از ارتحال امام راحل با هوشمندی شخصیتی را بهعنوان ولیفقیه تعیین کردند که در صفات گوناگون بینظیر هستند، بنابراین شرکت در انتخابات خبرگان رهبری و رأیدادن به کسانی که خود شما مدنظر دارید، در کنار انتخابات مجلس شورای اسلامی موردتوجه قرار گیرد.
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