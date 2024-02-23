  1. استانها
  2. خوزستان
۴ اسفند ۱۴۰۲، ۲۱:۲۷

یادواره شهدای جهاد عشایر عرب خوزستان برگزار شد

یادواره شهدای جهاد عشایر عرب خوزستان برگزار شد

اهواز- یادواره شهدای جهاد عشایر عرب خوزستان با حضور اقشار مختلف مردم و کاروان‌های راهیان نور از سراسر کشور در گمبوعه اهواز برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز جمعه یادواره شهدای جهاد عشایر عرب خوزستان برگزار شد که جمعی از خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، جانبازان، رزمندگان اسلام و بسیجیان در این آئین شرکت کردند.

یادواره شهدای جهاد عشایر عرب خوزستان در یادمان شهدای جهاد عشایر عرب خوزستان در گمبوعه واقع در جاده اهواز به حمیدیه برگزار شد که اقوام مختلف ساکن در استان خوزستان در این آئین حضور داشتند.

جهاد عشایر یکی از وقایع مهم تاریخ خوزستان است که در آن، مردم این استان به پیروی از مرجع تقلید وقت برای مقابله با نیروهای اشغالگر بریتانیا با کمترین امکانات دفاعی دست به قیام زدند و توانستند در ۲ مرحله نیروهای ارتش بریتانیا را از خوزستان بیرون کنند.

کد مطلب 6035505

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها