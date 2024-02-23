به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز جمعه یادواره شهدای جهاد عشایر عرب خوزستان برگزار شد که جمعی از خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، جانبازان، رزمندگان اسلام و بسیجیان در این آئین شرکت کردند.

یادواره شهدای جهاد عشایر عرب خوزستان در یادمان شهدای جهاد عشایر عرب خوزستان در گمبوعه واقع در جاده اهواز به حمیدیه برگزار شد که اقوام مختلف ساکن در استان خوزستان در این آئین حضور داشتند.

جهاد عشایر یکی از وقایع مهم تاریخ خوزستان است که در آن، مردم این استان به پیروی از مرجع تقلید وقت برای مقابله با نیروهای اشغالگر بریتانیا با کمترین امکانات دفاعی دست به قیام زدند و توانستند در ۲ مرحله نیروهای ارتش بریتانیا را از خوزستان بیرون کنند.