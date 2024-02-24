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۵ اسفند ۱۴۰۲، ۱۲:۰۸

فرمانده مرزبانی استان بوشهر:

توقیف ۴ شناور در آب‌های بوشهر/ ۳۰۰ هزار لیتر سوخت قاچاق کشف شد

توقیف ۴ شناور در آب‌های بوشهر/ ۳۰۰ هزار لیتر سوخت قاچاق کشف شد

بوشهر- فرمانده مرزبانی استان بوشهر از توقیف چهار فروند شناور و کشف بیش از ۳۰۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در آب‌های استان بوشهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ستاد یداله شرفی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران گفت: با رصد و اشرافیت اطلاعاتی با پایش مرزهای آبی با استفاده از امکانات الکترونیکی و اپتیکی ۴ فروند شناور شامل لندیگراف، یدک کش و لنج باری حامل سوخت قاچاق توقیف شد.

فرمانده مرزبانی استان بوشهر تصریح کرد: مرزبانان مقدار ۳۱۲ هزار و ۶۰۰ لیتر سوخت قاچاق گازوئیل که قاچاقچیان قصد داشتند به سواحل حاشیه خلیج فارس حمل کنند کشف کردند.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس نظر کارشناسان ارزش سوخت کشف شده ۹۳ میلیارد و ۴۲۵ میلیون ریال برآورد شد و در همین رابطه ۹ نفر به مقامات قضائی معرفی شدند.

فرمانده مرزبانی استان بوشهر گفت: در راستای تحقق شعار سال، مرزبانان با قاطعیت و نیز اقدامات هدفمند اطلاعاتی و عملیاتی با پدیده قاچاق برخورد قاطعانه خواهند کرد.

کد مطلب 6036004

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    • IR ۱۹:۱۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
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