پیام رییس سازمان وظیفه عمومی فراجا به سربازان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار تقی مهری رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا در پیامی سربازان عزیز کشور و ملت ایران را برای شرکت پرشور در انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری دعوت کرد. متن این پیام به شرح زیر است:

با عرض سلام و ارادت خالصانه به پیشگاه مقدس حضرت ولی عصر (ع) و فرمانده کل قوا مدظله‌العالی و ارواح طیبه شهدا، یازدهم اسفند ماه ۱۴۰۲ مصادف با دوازدهمین دوره انتخابات نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری روز سرنوشت ساز ملت ایران برای تقویت و افزایش ضریب امنیت به معنای حقیقی کلمه و پشتوانه قوی برای کارکنان نیروهای مسلح به ویژه سربازان است.

وی با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) که فرمودند: انتخابات هرچه پرشکوه‌تر برگزار شود قدرت ملی را به ارمغان خواهد داشت و دستاورد قدرت ملی امنیت ملی می‌باشد، گفت: حضور پرشور سربازان در کنار مردم در انتخابات، وحدت ملی و انگیزه ملت ایران برای حضور در صحنه را نشان می‌دهد.

سردار مهری گفت: سربازان عزیز کشور با حضور پرشور خود در انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری نقش مؤثری در سرنوشت کشور در زمینه‌های مختلف امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و… خواهند داشت لذا با انتخاب آگاهانه نمایندگان اصلح زمینه ارتقا رشد اقتصادی، فرهنگی و… در کشور را فراهم خواهند کرد.

این مقام ارشد نظامی در ادامه افزود: از همه مردم عزیز کشورمان می‌خواهیم مانند سال‌های قبل پرشور در انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری شرکت کرده و به افراد اصلح رأی دهند تا امنیت که ظرف و بستر هرگونه فعالیت اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و کسب و کار می‌باشد، ارتقا پیدا کند.