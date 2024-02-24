موادغذایی روسیه و اوکراین باید به آسانی وارد بازار جهانی شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، دبیر کل سازمان ملل خواستار تسهیل ورود موادغذایی و کود تولید روسیه و اوکراین به بازارهای جهانی شد.

«آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل متحد در نشست شورای امنیت سازمان ملل با موضوع اوکراین اعلام کرد که سازمان ملل به کار روی مواد غذایی و کودهای روسیه و اوکراین ادامه خواهد داد تا این تولیدات بتواند بدون محدودیت به بازار جهانی عرضه شود.

دبیر کل سازمان ملل تاکید کرد که سازمان ملل همچنین برای آزادی و ایمنی دریانوردی در دریای سیاه تلاش خواهد کرد تا مواد غذایی و کودهای ساخت اوکراین و روسیه که به شدت مورد نیاز هستند، بدون محدودیت به بازار جهانی رسید.

روسیه ۱۷ جولای از تمدید توافق غلات با اوکراین خودداری کرد. این توافق جولای ۲۰۲۲ با میانجی‌گری ترکیه، در استانبول بین سازمان ملل، روسیه و اوکراین منعقد شد.

مسکو در آن برهه اعلام کرد که آن بخش از توافق که به نفع روسیه بوده، برآورد نشده است که از جمله آنها می‌توان به تسهیل محدودیت‌های بانکی این کشور و همچنین توانایی مسکو در صادرات کود شیمیایی آن اشاره کرد.