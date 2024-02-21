روسیه ۲۰۰ هزار تن غلات رایگان به شش کشور آفریقایی ارسال کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، وزیر کشاورزی روسیه از تکمیل برنامه این کشور برای ارسال کمک به کشورهای نیازمندآفریقا خبر داد.

«دیمیتری پاتروشف» وزیر کشاورزی روسیه اعلام کرد که مسکو طرح خود را برای ارسال ۲۰۰ هزار تن غلات رایگان به شش کشور آفریقایی را به پایان رسانده است.

وزیر کشاورزی روسیه در دیدار دیروز خود به پوتین گفت که روسیه ۵۰ هزار تن غلات به سومالی و جمهوری آفریقای مرکزی و ۲۵ هزار تن هم به مالی، بورکینافاسو، زیمبابوه و اریتره ارسال کرده است.

وزیر خارجه روسیه همچنین به پوتین گفت که پیش بینی می‌شود روسیه در سال کشاورزی ۲۰۲۳-۲۰۲۴ حدود ۷۰ میلیون تن غلات صادر کند.

پس از خروج مسکو از توافقی که به اوکراین اجازه می‌داد با وجود جنگ، غلات را از بنادر خود در دریای سیاه صادر کند، پوتین در جریان نشست سران آفریقایی در ماه ژوئیه وعده داده بود که غلات را به صورت رایگان به شش کشور آفریقایی تحویل دهد.