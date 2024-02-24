انتخابات زمینه ساز نشاط و پیشرفت در جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی صفری بعد از ظهر شنبه در دهمین نشست ستاد انتخابات شهرستان گناوه با محوریت بررسی امکانات شعب اخذ رأی در ضمن تقدیر از عوامل اجرایی، نظارتی، بازرسی و ستادی انتخابات که به طور جد پیگیر برگزاری انتخاباتی باشکوه در شهرستان هستند، اظهار داشت: در فرصت باقیمانده تا انتخابات باید ضمن تبلیغات و اطلاع رسانی شایسته جهت حضور با بصیرت مردم در پای صندوق‌های رأی، شعب اخذ رأی نیز به لحاظ امکانات و تجهیزات مورد نیاز مورد بازدید قرار گیرند.

فرماندار گناوه گفت: انتخابات یکی از میدان‌های مهم همبستگی در کشور، زمینه‌ساز نشاط و پیشرفت در جامعه و شاخص مهم ارزیابی نظام است.

وی گفت: به حول و قوه الهی انتخابات پیش رو به شایسته‌ترین شکل ممکن رقم خواهد خورد و ما باید تلاش کنیم زمینه این امر مهم را فراهم کنیم.

در این نشست اقدامات جهت اجرای مصوبات نشست‌های پیشین و نقاط مورد نظر برای استقرار شعب و گزارش کمیته‌ها در خصوص وضعیت زیرساخت شعب اخذ رأی، طرح و بررسی شد.

در ابتدای این نشست مسؤولان کمیته‌ها گزارشی از عملکرد کمیته متبوع خود ارائه دادند و به بیان مشکلات و نیازهای مرتبط با کمیته ذیربط پرداختند و فرماندار دستور رفع این مشکلات را صادر کرد.