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۶ اسفند ۱۴۰۲، ۱۵:۱۸

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان:

۱۷۸ اصفهانی برای اهدای خون در نیمه شعبان اقدام کردند

۱۷۸ اصفهانی برای اهدای خون در نیمه شعبان اقدام کردند

اصفهان- مدیرکل انتقال خون استان اصفهان از مراجعه ۱۷۸ اصفهانی برای اهدای خون در نیمه شعبان خبر داد.

کیان دهراب‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ذخیره خون استان اصفهان به چهار روز رسیده است، اظهار کرد: این در حالی است که برای رسیدن به نقطه مطلوب هنوز فاصله زیادی داریم.

وی با بیان اینکه با وجود تعطیلی روز یکشنبه ششم اسفند به مناسبت سالروز تولد حضرت صاحب الزمان (عج) مراکز اهدای خون فعال بود، اظهار داشت: در این روز ۱۷۳ نفر از اهداکنندگان خون در مرکز اهدای خون خواجو به تبرک ولادت آن حضرت حضور پیدا کرده که از این تعداد ۱۳۹ نفر، موفق به اهدای خون شدند.

وی بیان کرد: پنج نفر هم برای اهدای پلاکت حضور پیدا کردند که ۱۰ کیسه پلاکت اهدا کردند.

کد مطلب 6036991

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