لیست شورای وحدت برای انتخابات در کرمانشاه اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرسول محمودپور رئیس ستاد انتخابات شورای وحدت استان کرمانشاه بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: شورای وحدت نیروهای انقلابی متشکل از ۴۲ حزب در کشور است که از جریان اصولگرا و انقلابی با محور فضلا و جامعتین تشکیل شده است.

وی با بیان اینکه این شورا با حضور ۳۰ حزب از سال ۹۹ در استان کرمانشاه تشکیل شده است، عنوان کرد: مجموعه اعضای این شورا با همدلی و یکصدایی به دنبال مطالبه‌گری برای استان کرمانشاه هستند و با تمام افراد اثرگذار در آینده رایزنی شده است.

رئیس ستاد انتخابات شورای وحدت استان کرمانشاه تصریح کرد: آغوش ما به روی وحدت و جریاناتی که به دنبال رفع مشکلات جامعه هستند، باز است و به دنبال سهم‌خواهی و گروکشی از مسئولان نیستیم و هدف ما تنها مطالبه‌گری است.

وی مهم‌ترین مشکل استان را بیکاری که مدنظر مقام معظم رهبری و رئیس جمهور هم بوده است عنوان کرد و افزود: مطالبه اول ما از نمایندگان که همه از متخصصان و افراد مجرب هستند نیز رفع معضل اشتغال و مشکلات اقتصادی است.

محمودپور بیان کرد: برای تهیه لیست نمایندگان مجلس شورای اسلامی در استان کرمانشاه با تشکیل ستادهای شهرستانی و استانی به هفت کاندیدای منتخب رسیدیم.

وی ادامه داد: در حوزه انتخابیه شهرستان کرمانشاه به ترتیب عبدالرضا مصری، محمد رشیدی و ابراهیم رحیمی‌زنگنه سه کاندیدای این شورا در انتخابات مجلس خواهند بود.

رئیس ستاد انتخابات شورای وحدت استان کرمانشاه با بیان اینکه در حوزه انتخابیه سنقر و کلیایی حجت‌الاسلام سیدجواد حسینی‌کیا، در حوزه انتخابیه صحنه، کنگاور و صحنه حجت‌الاسلام وحید احمدی، در حوزه اورامانات رستگار یوسفی و در حوزه انتخابیه قصرشیرین، سرپل‌ذهاب و گیلانغرب نیز فتح‌الله حسینی انتخاب شده است، گفت: برای انتخاب گزینه در حوزه انتخابیه اسلام‌آباد غرب و دالاهو هنوز به نتیجه نرسیده‌ایم.

وی همچنین خاطرنشان کرد: آیت‌الله مصطفی علما و آیت‌الله مهدی خطیبی به عنوان منتخبین این شورا در مجلس خبرگان رهبری در استان کرمانشاه معرفی شدند.