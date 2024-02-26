استان: خوزستان
حوزه انتخابیه: اهواز، حمیدیه، باوی، کارون
شعار انتخاباتی: انتخاب کن، با هم انجام دهیم برای همه، نه تعداد کمی
پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.
«احمد سعدی» یکی از داوطلبان نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی است که در زیر رزومه کوتاهی از ایشان و پاسخهایشان به سوالات مهر در دو بخش کشوری و استانی را میخوانید:
رزومه:
کارشناسی ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی، بازرس ایمنی در شرکت لوله سازی اهواز، بهداشت کار در شرکت لوله سازی اهواز، کارشناس خرید در شرکت لوله سازی اهواز، مدرس دورههای مهندسی ارگونومی، مدرس دورههای آشنایی با آسیبهای فیزیکی در حین کار و کنترل آسیب، مدرس دورههای حرکات اصلاحی و ناهنجاریهای فیزیکی، ارزیاب فرایند مانورهای ادواری درادارهHSE ، پژوهشگر برتر دوازدهمین همایش بینالمللی تربیت بدنی و علوم ورزشی تهران، پژوهشگر برتر دومین همایش ملی علوم ورزشی و سلامت دانشگاه جندیشاپور اهواز، پژوهشگر برتر سومین همایش ملی سلامت و دستاوردهای علوم ورزشی گیلان، مقالات پژوهشی در مجلات ایرانی و خارجی isi و همایشهای داخلی و بینالمللی.
سوالات کشوری:
مهمترین آسیب کارکردی مجلس شورای اسلامی از نگاه شما چیست؟
عدم توجه شایسته به نیازهای مادی و اقتصادی و معنوی مردم بالاخص جوانان و بانوان و نداشتن اولویت در حل مشکلات و بحرانهای موجود، ضعف مدیریت بحران کاملاً مشهود است، ضعف و عدم داشتن استراتژیهای بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت برای رسیدن به اهداف مورد نیاز مردم.
مجلس برای تقویت نقش نظارتی و تقنینی خود باید دست به چه اقداماتی بزند؟
۱- اخذ تعهد از نماینده و در صورت مشاهده تخلف و اثبات جرم ، مجازات و حذف نماینده متخلف ۲-بصورت دورهای نمایندگان بازرس ناظر انتخاب شوند.
نمایندگان چرا نباید اسیر تجملگرایی شوند و برای پرهیز از این آسیب، چه اقداماتی ضرورت دارد؟
چون از هدف اصلی منحرف خواهند شد و نگاه مردم به آنها تغییر پیدا میکند، اعتماد ملت به نماینده کمرنگخواهد شد.
اقدامات: همدلی و همراهی هفتگی با مردم مستضعف و کم درآمد.
همکاری و همراهی میان مجلس و سایر قوا و دستگاهها چه تأثیری میتواند بر پیشرفت کشور داشته باشد؟ به نظر شما مهمترین تجلیگاه این همراهی و همکاری چیست؟
تأثیر بسزایی دارد و طبعاً هماهنگی و همکاری بین قوا و دستگاهها باعث تقویت پایههای نظام خواهد شد.
مسؤولیت پذیری در قبال مردم موضوعی است که نمایندگان باید همواره به آن توجه داشته باشند. اگر نمایندگان از این مهم غافل شوند، چه پیامدهای منفی ایجاد خواهد شد؟
کلنا راع و کلنا مسؤول عن الرعیه. اگر رعایت نشود نماینده محکوم به شکست خواهد بود و محبوبیت و مقبولیت خود را از دست میدهد.
مردمی بودن یکی از خصیصههای مهم هر نماینده باید باشد. یک نماینده چگونه میتواند این خصیصه را تحقق بخشد بدون آنکه در ورطه عوامزدگی و طرح شعارهای غیر واقعبینانه اسیر شود؟
کافی است با خودش صادق باشد و به خودش متذکر شود که با حمایت همین مردم انتخاب میشود و با دانستن انتظار و خواستههای شفاف و منطقی مردم آن منطقه در این مسیر موفق خواهد شد.
طبق قانون اساسی یک نماینده در قبال همه مردم ایران مسؤولیت دارد. برای تحقق این اصل مهم و جلوگیری از بخشی زدگی، باید چه مواردی مد نظر قرار گیرد؟
طبق قانون اساسی نماینده باید به وعدههایی که قبل از انتخاب شدن به مردم داده را جزو اهداف مهم خود قرار دهد و آنها را به مرحله اجرا برساند.
سوالات استانی:
مسئله بیکاری یکی از مهمترین چالشهای استان خوزستان است. شما برای رفع این مشکل در حوزه انتخابیه خود چه برنامهای دارید؟
برنامهریزی و ایجاد سازوکاری برای شناسایی تعداد، نوع تخصص جوانان بیکار و جویای کار و سپس تشکیل کارگروه تخصصی و...
یکی از مشکلات اغلب شهرهای استان خوزستان، فرسوده بودن و ناکارآمد بود شبکه فاضلاب است، برای رفع این مشکل در حوزه انتخابیه خود چه برنامهای دارید؟
استفاده از ظرفیتهای تخصصی و همکاری با ارگانهای مرتبط و داشتن توانایی اجرایی.
آیا شما برنامهای برای رفع مشکلات آب آشامیدنی و کشاورزی حوزه انتخابیه خود دارید؟
برنامه و طرح ملی در سنوات قبل طراحی شده، لیکن نیاز به عزم جدی در اجرای آن وجود دارد.
مشکل اصلی استان خوزستان را چه میدانید و راهکار حل آن چیست؟
ضعف مسئولین در به اجرا درآوردن طرحهای ملی، اهداف بلندمدت، میان مدت، کوتاه مدت و رانت خواری.
نظر شما