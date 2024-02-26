به گزارش خبرنگار مهر، علی نوری بعدازظهر دوشنبه در مراسم گرامیداشت اعیاد شعبانیه که با حضور کارکنان اداره‌کل استاندار کردستان برگزار شد، اظهار کرد: کردستان دارای ظرفیت و فرصت‌های اقتصادی بی‌ بدیل است و توجه به زیرساخت اولویت اول کار در کردستان است.

وی افزود: استان ما در گذشته از نظر اقتصادی رتبه یک تورم را در کشور داشته که امروز این رقم به رتبه ۲۱ رسیده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کردستان با اشاره به رتبه دوم بیکاری در استان کردستان تا قبل از دولت سیزدهم خاطرنشان کرد: خوشبختانه امروز از نظر شاخص بیکاری ۱.۸ با میانگین کشوری فاصله داریم.

نوری گریزی به دستاوردهای کشاورزی در استان زد و تصریح کرد: استان ما در حوزه کشاورزی رتبه یک تولید گندم و قطب اول تولید توت فرنگی است.

وی با اشاره به دستاوردهای دولت سیزدهم و سفر ریاست جمهوری به استان کردستان، عنوان کرد: با پیگیری‌های استاندار مردمی کردستان راه آهن همدان- سنندج که بیش از ۱۴ سال راکت مانده بود ریل‌گذاری و فرودگاه سقز نیز بعد از ۱۷ سال افتتاح شد.