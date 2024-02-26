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۷ اسفند ۱۴۰۲، ۱۸:۱۴

سالیوان : تجهیز فوری اوکراین تاثیری در شکست ضدحملات آن نداشت

سالیوان : تجهیز فوری اوکراین تاثیری در شکست ضدحملات آن نداشت

مشاور امنیت ملی آمریکا اعلام کرد ارسال زودهنگام جنگنده به اوکراین تغییری در معادلات جنگ نداشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، مشاور امنیت ملی آمریکا اعلام کرد که این کشور همچنان به تجهیز تسلیحاتی اوکراین ادامه می‌دهد.

«جیک سالیوان» مشاور امنیت ملی کاخ سفید روز دوشنبه اعلام کرد که تحویل زودهنگام جت‌های جنگنده آمریکا، مسیر ضد حمله نافرجام تابستانی اوکراین را تغییر نمی‌داد، زیرا ارتش اوکراین خلبانان آموزش دیده کافی برای پرواز با آنها نداشت.

مشاور امنیت ملی آمریکا روز یکشنبه در مصاحبه با شبکه «ای بی سی نیوز» این موضوع که کاخ سفید تجهیزات جنگی کافی برای اوکراین برای موفقیت در خط مقدم را فراهم نکرده، را رد کرد.

سالیوان گفت: اگر به مجموع تجهیزاتی که آمریکا در این نبرد در اختیاراوکراین قرار داده، نگاه کنید (خواهید دید) مقدار زیادی از تجهیزات با سرعت و در مقیاسی فراتر از حد انتظار به اوکراین تحویل داده شده است.

کد مطلب 6038128

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