به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ژنرال نیروی هوایی آمریکا اذعان کرد: این کشور از نظر تسلیحات هسته‌ای از روسیه عقب مانده است.

ژنرال «آنتونی کاتن» ژنرال نیروی هوایی اعلام کرد که روسیه چالشی جدی برای سلطه نظامی آمریکا ایجاد کرده است.

کاتن، که فرماندهی راهبردی آمریکا را بر عهده دارد، در سخنانی در کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا گفت که مسکو در حال حاضر دارای زرادخانه هسته ای است که جلوتر از واشنگتن است و فعالانه به مدرن سازی آن مشغول است.

این ژنرال نیروی هوایی آمریکا هشدار داد که روسیه به همراه چین، به سرعت در حال بهبود موقعیت خود در برابر آمریکا و متحدانش در حوزه‌های متعدد است.

کاتن هشدار داد: سرعت این تغییرات در حال افزایش است و اکنون بسیار سریع‌تر از آن چیزی است که چند سال پیش شاهد بودیم.

این نظامی ارشد آمریکا یادآور شد که موشک‌های بالستیک قاره‌پیما و زیردریایی‌های کاملاً جدید مسکو قادر به حمل تسلیحات هسته‌ای نیز هستند.

وی تاکید کرد روسیه در حال حاضر بزرگترین و متنوع‌ترین زرادخانه هسته‌ای را در اختیار دارد.