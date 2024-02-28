نمایش «پشت شیشه» و «پاترپانچالی» در خانه هنرمندان ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه هنرمندان ایران، پنجاهمین برنامه «مستندات یکشنبه» که زیرمجموعه سینماتک خانه هنرمندان ایران به پخش فیلمهای مستند میپردازد، به نمایش فیلم مستند «پشت شیشه» به کارگردانی صابر اللهدادیان اختصاص دارد. این برنامه یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۲ از ساعت ۱۷ در سالن فریدون ناصری برگزار میشود.
پس از نمایش فیلم نیز نشست نقد و بررسی با حضور محمدحسن داوودی مدیر مدرسه «صبح رویش- کودکان کار»، سید احمد محیط طباطبایی رییس ایکوم ایران و صابر اللهدادیان کارگردان و مستندساز برگزار میشود.
علاقهمندان برای تهیه بلیت این برنامه میتوانند به سایت تیوال مراجعه کنند.
همچنین، پانصد و هفتاد و ششمین برنامه سینماتک خانه هنرمندان ایران نیز دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۷ به نمایش نسخه مرمت شده فیلم سینمایی «پاترپانچالی» به کارگردانی ساتیا جیترای محصول ۱۹۵۵ اختصاص دارد.
پس از نمایش فیلم نیز نشست نقد و بررسی با حضور ایلیا محمدینیا منتقد سینما برگزار میشود.
کانو بانرجی، شارمیلا تاگور، کارونا بانرچی، اوما داسگوپتا، چونیبالا دوی، تولسی چاکرابورتی، سوبیر بانرجی و ... بازیگرانی هستند که در این فیلم ایفای نقش کردهاند.
علاقهمندان برای تهیه بلیت این برنامه میتوانند به سایت تیوال مراجعه کنند.
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