به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی خانه هنرمندان ایران، چهل و پنجمین برنامه «مستندات یکشنبه» که زیرمجموعه سینماتک خانه هنرمندان ایران است و به پخش فیلمهای مستند میپردازد، به نمایش فیلم مستند «تهران سیمین» به کارگردانی هادی آفریده و تهیهکنندگی منیژه حکمت و امین کاظمی اختصاص دارد.
این برنامه یکشنبه ۲۴ دی ۱۴۰۲ از ساعت ۱۷ در سالن فریدون ناصری برگزار میشود.
پس از نمایش فیلم نیز نشست نقد و بررسی با حضور آنتونیا شرکا منتقد سینما و هادی آفریده کارگردان فیلم برگزار میشود.
این مستند بر اساس طرح و ایده مصطفی کاظمی اسفه، قصه زیست فاطمه معتمدآریا، بازیگر شاخص معاصر ایرانی در شهر تهران، از کودکی تا به حال را در برمیگیرد. شهر تهران به عنوان بستری برای تولد، رشد و خلق خاطرات جمعی و تاثیری که مکانها و رویدادهای فرهنگی روی شخصیت فاطمه معتمدآریا داشته و دارد، موضوع این فیلم مستند بلند است. علاقهمندان برای تهیه بلیت میتوانند به سایت تیوال مراجعه کنند.
همچنین پانصد و هفتاد و یکمین برنامه سینماتک خانه هنرمندان ایران دوشنبه ۲۵ دی ۱۴۰۲ ساعت ۱۷ به نمایش فیلم «جنایت بیدقت» به کارگردانی شهرام مکری و تهیهکنندگی نگار اسکندرفر محصول ۱۳۹۹ اختصاص دارد.
پس از نمایش فیلم نیز نشست نقد و بررسی با حضور نیما حسنینسب منتقد سینما و شهرام مکری کارگردان فیلم برگزار میشود.
بابک کریمی، محمد ساربان، عادل یراقی، فریبا کامران، بهزاد دورانی، سیاوش چراغیپور، ابوالفضل کاهانی، راضیه منصوری، الاهه بخشی و… بازیگرانی هستند که در این فیلم ایفای نقش کردهاند.
در خلاصه داستان این اثر آمده است: تماشاگرانی که قبل از شروع اکران فیلمی در سینما درباره آن حرف میزنند و با شروع ماجرا بر پرده سینما، داستان آنها و قصه فیلم باهم یکی میشود.
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