به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی نیکبخت، وزیر جهاد کشاورزی در قرارگاه امنیت غذایی نخستین هفته اسفند ماه، گفت، هیچ ممنوعیتی در مسیر تولید پذیرفته نیست و ایجاد مانع، تخلف و مسؤول باید پاسخگو باشد. در این راستا، مسیر صدور مجوز تولید کوتاه‌تر و راه سرمایه‌گذاری هموارتر خواهد شد.

وی عبور تولید مرغ کشور از ۱۵۱ میلیون جوجه‌ریزی در بهمن را گامی بزرگ در بازسازی صنعت مرغداری کشور خواند و تاکید کرد که حفظ این روند در اسفند ضروری است و فروردین ۱۴۰۳ جهش تولید مرغ از رکورد بهمن امسال بیشتر خواهد بود.

تاکید بر تثبیت قیمت‌ها

سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران درباره تنظیم بازار ماه مبارک رمضان و ایام نوروز اظهار کرد، تأمین یک سری کالاها در تنظیم بازار شب عید و ماه مبارک رمضان به طور مستقیم بر عهده سازمان تعاون روستایی کشور است که شامل سیب و پرتقال و البته خرما برای ماه مبارک رمضان می‌شود.

ایوب فصاحت عنوان کرد که امسال ۲۰ هزار تن سیب و پرتقال برای تنظیم بازار پیش بینی شده تا مشکلی در مدیریت بازار به وجود نیاید؛ اما بخش اصلی کار در تأمین میوه شب عید با سازمان میادین میوه و تره بار تهران بوده و سازمان تعاونی روستایی در کنار آنها بازار را پشتیبانی می‌کند.

گفتنی است، در کنار ذخیره ۲۰ هزار تنی سیب و پرتقال، بیش از ۲۰ هزار تن از سایر میوه‌ها نیز ذخیره احتیاطی شده‌اند زیرا از سوی رئیس جمهوری تاکید شده قیمت‌ها در ایام نوروز و ماه مبارک رمضان نباید نوسان داشته باشد.

سیب زمینی مازاد مدیریت می‌شود؟

میوه و برخی اقلام اساسی در میادین و بازارهای میوه و تره بار ۴۴ درصد ارزان‌تر از سطح شهر به فروش می‌رسد.

انواع میوه ۴۴ درصد و سبزیجات ۳۲ درصد و حبوبات ۲۰ درصد ارزان‌تر از خرده فروشی‌های سطح شهر عرضه می‌شود. همچنین در میادین و بازارهای میوه و تره بار مواد پروتئینی ۵۶ درصد، غلات ۲۰ درصد، مرغ ۷ درصد، تخم مرغ ۱۴ درصد، قند و شکر ۱۵ درصد ارزان‌تر از سطح شهر در دسترس شهروندان قرار دارد.

امسال تولید سیب زمینی در جهان روند افزایشی داشت و ایران از این امر مستثنا نبود. سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران درباره مدیریت محصولات مازاد در حوزه کشاورزی گفت، حدود ۳ هفته است که جلسات متعددی برگزار شده و موضوع خرید سیب زمینی پیگیری می‌شود. رایزنی با صادرکنندگان و اتحادیه‌ها انجام شده تا بازارهای هدف، شناسایی و محصولات صادر شوند.

تعرفه صادرات صفر شد و روزانه ۲۲۰۰ تن سیب زمینی از کشور صادر می‌شود. در کنار تعرفه کارت‌های بازرگانی تعلیق شده نیز تمدید شد تا روند صادرات با شتاب بیشتری انجام شود.

همچنین طی مکاتباتی که با وزیر جهاد کشاورزی انجام شده سازمان تعاون روستایی به دنبال مجوز برای خرید تضمینی سیب زمینی است زیرا تولید موجود بیش از ظرفیت بازارهای صادراتی بوده و ضرورت دارد دولت به موضوع ورود کند.

انتظار از نمایندگان مجلس دوازدهم

نمایندگان مجلس دوازدهم فردا با رأی مردم انتخاب می‌شوند. انتظار فعالان و کارشناسان بخش کشاورزی از نمایندگان آینده مجلس چیست؟ رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران درباره اولویت بخش کشاورزی و انتظار از مجلس دوازدهم اظهار کرد، بر اساس اصل ۴۴ و همان طور که در قانون تعریف شده است امور باید به مردم سپرده شود به ویژه در حوزه کشاورزی که ۱۰۰ درصد بخش خصوصی است. دولت اینکه بخواهد در بخش خصوصی دخالت و فرمان خلق الساعه داشته باشد شایسته نیست زیرا کشاورز بر اساس هزینه واقعی تولید دارد.

قاسم پیشه‌ور معتقد است، لازم است در مجلس شورای اسلامی حداقل قانونی مستقل مانند قانون اصناف در سطح بازار که ۵۵ سال قبل مصوب شد در بخش کشاورزی هم قانون مستقل وجود داشته باشد که کشاورز هم تکلیف خود را در میدان فعالیت بداند.

صنعتی بزرگ اما توسعه نیافته

به اعتقاد یکی از پژوهشگران بخش کشاورزی، صنعت طیور ایران اگرچه صنعتی بزرگ و گسترش یافته است اما «توسعه یافته» نیست؛ چون با وجود آرامش فعلی و ثبات حاکم بر صنعت طیور هنوز هم ناپایداری و ریسک‌های بسیاری این صنعت را تهدید می‌کند.

حسین شیرزاد عنوان کرد، افزایش بهره‌وری در سطح صنعت طیور باعث کاهش ریسک فعالیت‌های اقتصادی می‌شود. در سال ۲۰۲۳ ادغام عمودی از طریق قراردادهای تولید و بازاریابی نیز به مدل غالب برای تولید طیور در ژاپن، کشورهای حوزه کارائیب، اروپای مرکزی و آمریکا تبدیل شده است. در حال حاضر ۹۰ درصد تولید طیور و ۳۹ درصد گوساله پایه پرواری به صورت قراردادی از طریق یکپارچه سازی عمودی تولید می‌شود. دولت هم به واسطه تزریق سرمایه و ارائه مشوق‌ها از ادغام عمودی پشتیبانی می‌کند زیرا ادغام‌ها عنصر کارایی و بهره‌وری تولید گوشت مرغ را افزایش داده است.

وی پیشنهاد کرد، دولت باید شرایط لازم را برای حضور شرکت‌های فراملیتی صنعت طیور آماده کند. در حال حاضر بازار جهانی طیور با تعداد انگشت شماری از شرکت‌های بزرگ طیور مشخص می‌شود که بخش بزرگی از تولید، فرآوری و صادرات جهانی را کنترل می‌کنند. ظهور شرکت‌های فراملی (TNC) و بین‌المللی شدن صنعت طیور ایران اشکال متنوع ابلاغیه‌ها و دستورات دولتی را به چالش کشیده و اولویت‌های صادراتی، تجاری و مالی دولت‌ها را تغییر خواهد داد و صورت بندی جدیدی از اقتدار بخش خصوصی را ایجاد خواهد کرد.