به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو، در مرحله مقدماتی سومین روز از مسابقات شنا رقابت‌های قهرمانی جوانان آسیا ۷ ملی پوش شنای ایران موفق شدند جواز حضور در فینال را کسب کنند و در ماده تیم ۴ در ۱۰۰ متر مختلط تیمی رده سنی بزرگسالان بصورت مستقیم در نوبت عصر برگزار می‌شود.

در فینال روز سوم این رقابت‌ها ابتدا یاشار سلیمانی در در ماده ۱۰۰ متر آزاد رده سنی ۱۳-۱۴ سال به آب زد که سلیمانی با ثبت زمان ۰۰:۵۵.۵۸ در جایگاه ششم ایستاد و به کار خود پایان داد.

در ادامه محمد قاسمی در ۲۰۰ متر پروانه ۱۵-۱۷ سال خوش درخشید و هشتمین مدال کاروان شنای ایران را به ارمغان آورد. قاسمی ۲۰۰ متر را در مدت زمان ۰۲:۰۳.۴۶ شنا کرد و علاوه بر جابجایی رکورد این رده سنی بر سکوی دوم این مسابقات ایستاد. رکورد پیشین این ماده توسط خود قاسمی در آبان ماه سال جاری با زمان ۰۲:۰۵.۸۵ به ثبت رسیده بود که این شناگر آینده دار ایران بار دیگر این رکورد را بهبود بخشید. با این نتیجه قاسمی مدال نقره ماده ۲۰۰ پروانه رده سنی ۱۵-۱۷ سال را از آن خود کرد.

در ۱۰۰ متر کرال پشت رده سنی بالای ۱۸ سال نیز ابوالفضل سام و هومر عباسی به آب زدند. ابوالفضل سام در این ماده با زمان ۰۰:۵۷.۱۴ چهارم و هومر عباسی با زمان ۰۰:۵۷.۴۵ پنجم شدند. سینا ولی زاده نیز در این ماده رده سنی ۱۵-۱۷ سال با زمان ۰۰:۵۹.۴۶ در جایگاه هشتم ایستاد و به کار خود در این ماده پایان داد.

در فینال ماده ۱۰۰ متر پروانه رده سنی ۱۳-۱۴ سال محمد مهدی غلامی و یاشار سلیمانی به آب زدند که غلامی با ثبت زمان ۰۰:۵۷.۴۲ رکورد این ماده را که صبح در مقدماتی جابجا کرده بود، بهبود بخشیدو پنجم شد. یاشار سلیمانی دیگر نماینده ایران در این ماده با زمان ۰۰:۵۸.۶۳ هفتم شد.

در آخرین ماده روز سوم این مسابقات تیم ۴ در ۱۰۰ متر مختلط رده سنی بالای ۱۸ سال ایران متشکل از مهرشاد افقری، سامیار عبدلی، متین سهران و ابوالفضل سام به آب زد. ملی پوشان شنای ایران در این ماده با ثبت زمان ۰۳.۴۵.۴۰ در جایگاه سوم قرار گرفتند و مدال برنز این رده سنی را کسب کردند. ملی پوشان ایران با ثبت این زمان رکورد ملی این ماده را نیز جابجا کردند. پیش از این ترکیب ابوالفضل سام، مهران قاسم زاده، مهرشاد افقری و متین سهران در مسابقات همبستگی کشورهای اسلانمی ۲۰۲۲ با زمان ۰۳:۴۶.۵۵ رکورد این ماده را به ثبت رسانده بودند.

یازدهمین دوره مسابقات قهرمانی جوانان آسیا ۷ الی ۱۹ اسفند سال ۱۴۰۲ در شهر کلارک فیلیپین برگزار می‌شود که رقابت‌های شنا این دوره از مسابقات ۷ الی ۱۰ اسفند ماه ۱۴۰۲ پیگیری خواهد شد.

نتایج روز سوم مسابقات شنا قهرمانی جوانان آسیا به شرح زیر است:

ماده ۱۰۰ متر آزاد رده سنی ۱۴_۱۳ سال

مقدماتی: یاشار سلیمانی با زمان ۰۰:۵۵.۱۶ جایگاه پنجم / راهی فینال شد

فینال: یاشار سلیمانی با زمان ۰۰:۵۵.۵۸ جایگاه ششم

ماده ۲۰۰ متر پروانه رده سنی ۱۷_۱۵ سال

مقدماتی: محمد قاسمی با زمان ۰۲:۰۹.۱۹ جایگاه هشتم / راهی فینال شد

فینال: محمد قاسمی با زمان ۰۲:۰۳.۴۶ جایگاه دوم / کسب مدال نقره / جابجایی رکورد رده سنی ۱۵-۱۷ سال

ماده ۱۰۰ متر کرال پشت رده سنی ۱۸+ سال

مقدماتی:

ابوالفضل سام با زمان ۰۰:۵۶.۶۸ جایگاه دوم / راهی فینال شد

هومر عباسی با زمان ۰۰:۵۸.۰۷ جایگاه چهارم / راهی فینال شد

فینال:

ابوالفضل سام با زمان ۰۰:۵۷.۱۴ جایگاه چهارم

هومر عباسی با زمان ۰۰:۵۷.۴۵ جایگاه پنجم

ماده ۱۰۰ متر کرال پشت رده سنی ۱۷_۱۵ سال

مقدماتی: سینا ولی زاده با زمان ۰۰:۵۹.۳۰ جایگاه هفتم / راهی فینال شد

فینال: سینا ولی زاده با زمان ۰۰:۵۹.۴۶ جایگاه هشتم

ماده ۱۰۰ متر پروانه رده سنی ۱۴_۱۳ سال

مقدماتی:

محمد مهدی غلامی با زمان ۰۰:۵۷.۸۸ جایگاه سوم / راهی فینال شد / جابجایی رکورد رده سنی ۱۳-۱۴ سال

یاشار سلیمانی با زمان ۰۰:۵۸.۴۶ جایگاه پنجم / راهی فینال شد

فینال:

محمد مهدی غلامی با زمان ۰۰:۵۷.۴۲ جایگاه پنجم / جابجایی رکورد رده سنی ۱۳-۱۴ سال

یاشار سلیمانی با زمان ۰۰:۵۸.۶۳ جایگاه هفتم

ماده ۴ در ۱۰۰ متر مختلط تیمی آزاد رده سنی بالای ۱۸ سال

فینال: سامیار عبدلی، مهرشاد افقری، ابوالفضل سام و متین سهران ثبت زمان ۰۳.۴۵.۴۰ / کسب مدال برنز / جابجایی رکورد ملی