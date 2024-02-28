- استان: کرمانشاه
- حوزه انتخابیه: کرمانشاه
پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.
محمدهادی سالاری یکی از داوطلبان نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی است که در زیر روزمه کوتاهی از ایشان و پاسخهایشان به سوالات مهر در دو بخش کشوری و استانی را میخوانید:
- رزومه:
متولد ۱۳۷۲- کارشناسی ارشد مهندسی هستهای از دانشگاه امیرکبیر- مدرس دانشگاه امیرکبیر-مدیرامور مالی صنف طلا و جواهر استان کرمانشاه-
- سوالات کشوری:
* مهمترین آسیب کارکردی مجلس شورای اسلامی از نگاه شما چیست؟
عدم شفافیت آرا، به سوی گرایشهای سیاسی
*مجلس برای تقویت نقش نظارتی و تقنینی خود باید دست به چه اقداماتی بزند؟
|مجلس باید قوانینی وضع کند که قدرت و عملکرد نمایندهها بر نظارت دستگاههای اجرایی جبران شود.
*نمایندگان چرا نباید اسیر تجملگرایی شوند و برای پرهیز از این آسیب، چه اقداماتی ضرورت دارد؟
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*همکاری و همراهی میان مجلس و سایر قوا و دستگاهها چه تأثیری میتواند بر پیشرفت کشور داشته باشد؟ به نظر شما مهمترین تجلیگاه این همراهی و همکاری چیست؟
|همکاری میان قوا به ویژه قوه مجریه و مجلس سبب میشود وقت مجلس و دولت در جهت رفع نیازهای مردم استفاده شود
*مسؤولیت پذیری در قبال مردم موضوعی است که نمایندگان باید همواره به آن توجه داشته باشند. اگر نمایندگان از این مهم غافل شوند، چه پیامدهای منفی ایجاد خواهد شد؟
|نظارت و قانون گذاری از جمله وظایف مهم مجلس است که اگر در آن کوتاهی شود مشکلات مردم از جمله، بیکاری، تورم و… به قوت خود باقی خواهد ماند.
|*مردمی بودن یکی از خصیصههای مهم هر نماینده باید باشد. یک نماینده چگونه میتواند این خصیصه را تحقق بخشد بدون آنکه در ورطه عوامزدگی و طرح شعارهای غیر واقعبینانه اسیر شود؟
|نماینده مردمی نباید وامدار شخص و یا اشخاص سیاسی باشد و نماینده تمام کارش احقاق حقوق موکلین و خدمت به مردم است.
* طبق قانون اساسی یک نماینده در قبال همه مردم ایران مسؤولیت دارد. برای تحقق این اصل مهم و جلوگیری از بخشی زدگی، باید چه مواردی مد نظر قرار گیرد؟
|نمیانده با نگاه کشوری و نظام مقدس در راستای حل مشکلات محرومیت زدایی و برقراری عدالت اجتماعی باید قدم بردارد.
- سوالات استانی:
*استان کرمانشاه معمولاً در بین استانهای اول تا سوم بیکاری کشور، قرار دارد. برای رفع معضل بیکاری در این استان چه زمینههایی برای سرمایه گذاری وجود دارد؟
|هم افزایی بین نخبگان، جوانان کارآمد و افراد با تجربه و فرهیخته و استفاده و توجه به ظرفیتهای کشاورزی، گردشگری و صنعتی استان که در ۲ دهه گذشته مغفول مانده میتواند به صوت نسبی مشکلات بیکاری استان را حل کند.
*از میان ۶ بازارچه مرزی استان کرمانشاه، فقط نصف این تعداد فعال است. برای توسعه و افزایش بهره وری ظرفیت این بازارچهها، چه برنامهای دارید؟
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*استان کرمانشاه چیزی حدود ۴۰۰ هزار حاشیه نشین دارد. راهکارهای حل معضل حاشیه نشینی در این استان از نگاه شما چیست؟
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