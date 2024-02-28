استان: کرمانشاه

کرمانشاه حوزه انتخابیه: کرمانشاه

پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.

محمدهادی سالاری یکی از داوطلبان نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی است که در زیر روزمه کوتاهی از ایشان و پاسخ‌هایشان به سوالات مهر در دو بخش کشوری و استانی را می‌خوانید:

رزومه:

متولد ۱۳۷۲- کارشناسی ارشد مهندسی هسته‌ای از دانشگاه امیرکبیر- مدرس دانشگاه امیرکبیر-مدیرامور مالی صنف طلا و جواهر استان کرمانشاه-

سوالات کشوری:

* مهم‌ترین آسیب کارکردی مجلس شورای اسلامی از نگاه شما چیست؟

عدم شفافیت آرا، به سوی گرایش‌های سیاسی

*مجلس برای تقویت نقش نظارتی و تقنینی خود باید دست به چه اقداماتی بزند؟

مجلس باید قوانینی وضع کند که قدرت و عملکرد نماینده‌ها بر نظارت دستگاه‌های اجرایی جبران شود.

*نمایندگان چرا نباید اسیر تجمل‌گرایی شوند و برای پرهیز از این آسیب، چه اقداماتی ضرورت دارد؟

مشکلات و معضلات مردم درک نمی‌شود و از هدف اصلی مجلس که رسیدگی به مشکلات مردم است دور می‌شود.

*همکاری و همراهی میان مجلس و سایر قوا و دستگاه‌ها چه تأثیری می‌تواند بر پیشرفت کشور داشته باشد؟ به نظر شما مهمترین تجلی‌گاه این همراهی و همکاری چیست؟

همکاری میان قوا به ویژه قوه مجریه و مجلس سبب می‌شود وقت مجلس و دولت در جهت رفع نیازهای مردم استفاده شود

*مسؤولیت پذیری در قبال مردم موضوعی است که نمایندگان باید همواره به آن توجه داشته باشند. اگر نمایندگان از این مهم غافل شوند، چه پیامدهای منفی ایجاد خواهد شد؟

نظارت و قانون گذاری از جمله وظایف مهم مجلس است که اگر در آن کوتاهی شود مشکلات مردم از جمله، بیکاری، تورم و… به قوت خود باقی خواهد ماند.

*مردمی بودن یکی از خصیصه‌های مهم هر نماینده باید باشد. یک نماینده چگونه می‌تواند این خصیصه را تحقق بخشد بدون آنکه در ورطه عوام‌زدگی و طرح شعارهای غیر واقع‌بینانه اسیر شود؟

نماینده مردمی نباید وامدار شخص و یا اشخاص سیاسی باشد و نماینده تمام کارش احقاق حقوق موکلین و خدمت به مردم است.

* طبق قانون اساسی یک نماینده در قبال همه مردم ایران مسؤولیت دارد. برای تحقق این اصل مهم و جلوگیری از بخشی زدگی، باید چه مواردی مد نظر قرار گیرد؟

نمیانده با نگاه کشوری و نظام مقدس در راستای حل مشکلات محرومیت زدایی و برقراری عدالت اجتماعی باید قدم بردارد.

سوالات استانی:

*استان کرمانشاه معمولاً در بین استان‌های اول تا سوم بیکاری کشور، قرار دارد. برای رفع معضل بیکاری در این استان چه زمینه‌هایی برای سرمایه گذاری وجود دارد؟

هم افزایی بین نخبگان، جوانان کارآمد و افراد با تجربه و فرهیخته و استفاده و توجه به ظرفیت‌های کشاورزی، گردشگری و صنعتی استان که در ۲ دهه گذشته مغفول مانده می‌تواند به صوت نسبی مشکلات بیکاری استان را حل کند.

*از میان ۶ بازارچه مرزی استان کرمانشاه، فقط نصف این تعداد فعال است. برای توسعه و افزایش بهره وری ظرفیت این بازارچه‌ها، چه برنامه‌ای دارید؟

باید منافع مشترک ۲ کشور با رایزنی‌ها مشخص و به سمت شکوفایی آن قدم برداشته شودو همچنین برای فعال شدن بازارچه‌های مرزی که اشتغالزایی و تقویت منافع را به دنبال دارد تلاش شود.

*استان کرمانشاه چیزی حدود ۴۰۰ هزار حاشیه نشین دارد. راهکارهای حل معضل حاشیه نشینی در این استان از نگاه شما چیست؟