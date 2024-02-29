سرهنگ علی مولوی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت محورهای مواصلاتی استان اصفهان اظهار کرد: در حال حاضر علی رغم بارش برف و باران محدودیت ترافیکی و مسدود شدن محورهای اصلی استان اصفهان را نداریم.

وی افزود: در حال حاضر در محورهای مواصلاتی امیرکبیر در دو مسیر رفت و برگشت به اصفهان و کاشان، گردنه ملااحمد نائین، گردنه لاشتر در مبارکه محور اصفهان - شیراز و جاده موته - گلپایگان به شدت لغزنده است و تردد به کندی انجام می‌شود.

رئیس پلیس راه استان اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر در همه محورهای مواصلاتی استان اصفهان شاهد برف و کولاک هستیم، ادامه داد: توصیه می‌کنیم رانندگان از سفرهای غیرضروری خودداری کنند و تا روز شنبه در صورت امکان از تردد خوددداری کنند.

وی گفت: همچنین طی ۲۴ ساعت اخیر ۱۱۶ تصادف خسارتی و ۲۳ مورد تصادف جرحی گزارش شده است.

