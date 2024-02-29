جواد تاراسی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در مورد آمادگی شهرستان خدابنده برای برگزاری انتخابات ۱۱ اسفندماه اظهار کرد: ۱۶۰ شعبه اخذ رأی برای این شهرستان در نظر گرفته شده که ۱۰۲ شعبه روستایی و ۵۸ شعبه شهری است.

وی تعداد صندوق‌های ثابت را ۹۰ و سیار را ۷۰ مورد برشمرد و گفت: ۵۸ شعبه در بخش مرکزی، ۱۳ شعبه بخش دوتپه، ۳۴ شعبه بخش سجاسرود، ۳۴ شعبه بخش بزینه‌رود و ۲۱ شعبه برای بخش افشار پیش‌بینی شده است.

فرماندار شهرستان خدابنده با اشاره به اینکه مردم این شهرستان همواره مشارکت بالایی در ادوار مختلف انتخابات داشتند، عنوان کرد: برای هر شعبه حدود ۱۹ نیرو شامل نماینده فرماندار، عوامل اخذ رأی، تأمین امنیت و سایر موارد در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به اینکه تدابیر لازم اندیشیده شده تا نمایندگان نامزدهای انتخاباتی بتوانند در شعب اخذ رأی حضور یابند، خاطرنشان کرد: این افراد می‌توانند در پایان فرآیند رأی‌گیری شاهد شمارش آراء باشند و ناظران هیئت نظارت نیز در شعب حاضر خواهند بود.

تاراسی با بیان اینکه به تعداد هر شعبه بازرس پیش‌بینی شده است، تصریح کرد: انتخابات بدون حاشیه و در کمال بی‌طرفی، امنیت و سلامت در شهرستان خدابنده برگزار خواهد شد.

وی در مورد تأمین زیرساخت‌های فرآیند برگزاری انتخابات یادآور شد: بیش از ۶ ماه است که پیش‌بینی‌های لازم انجام شده و و همه دستگاه‌های تشخیص هویت در همه شعب مورد آزمون قرار گرفتند و مشکل آنتن‌دهی نخواهیم داشت و رأی‌گیری آفلاین را به صفر خواهیم رساند.

فرماندار خدابنده با بیان اینکه برای مناطق صعب‌العبور خودروهای متناسب با شرایط منطقه پیش‌بینی شده است، عنوان کرد: همه امکانات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری فراهم شده و مشکلی برای برگزاری انتخابات وجود ندارد.